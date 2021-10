Championnats de cyclisme Britanniques : Cavendish, Froome, Swift, Hayter tous présents

Publié le 04/10/2021 14:30

Les championnats nationaux de cyclisme britanniques auront lieu du 14 au 17 octobre. Ils réuniront, à la fois, course sur route, contre-la-montre et course sur circuit. Des championnats ouverts avec de grands noms comme favoris.

C’est la première fois que les championnats britanniques de cyclisme réuniront les trois compétitions à la fois entre le 14 et le 17 octobre. Les courses sur route et de circuit auront lieu dans la ville de Lincoln dans le comté de Lincolnshire. Quand au contre-la-montre, il se déroulera dans le village pittoresque de Tealby au nord est de Lincoln. Ces championnats s’annoncent particulièrement ouverts avec la participation de nombreux champions britanniques.

Un casting phénoménal pour ces championnats britanniques

Brian Facer, le directeur général du British Cycling, s’est montré très enthousiaste pour ces championnats nationaux de cyclisme : « Avec le patrimoine cycliste de Lincoln et la réunion des trois courses du championnat, nous avons toujours su que l'événement de cette année serait spécial, et il est donc tout à fait approprié que nous ayons maintenant un casting phénoménal de coureurs pour correspondre ».

Le patron du cyclisme britannique a ajouté : « Je sais à quel point les fans de course britanniques seront ravis de voir des champions du monde, des médaillés d'or olympiques et des vainqueurs de Grand Tour s'affronter pour le maillot de champion national, et je suis impatient de les rejoindre sur le bord de la route pour assister à l'écriture d'un nouveau chapitre de l'histoire du cyclisme de la ville ».

Les courses sur circuit incorporés pour la première fois

C’est la première fois que les courses sur circuit seront incorporés aux championnats nationaux britanniques tant pour les hommes que pour les femmes. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette épreuve attire de nombreux participants prestigieux. Pour les hommes, Joey Walker cherchera à défendre le titre qu'il a remporté à Rochester en 2019. Il devra lutter contre les redoutables équipiers de INEOS Grenadiers, Hayter et Doull mais aussi les spécialistes du circuit Matt Bostock, Rob Scott et Alec Briggs ainsi que les jeunes espoirs Lewis Askey et Joe Pidcock.

Chez les femmes, Eluned King, Leah Dixon, Jenny Holl, Abi Smith et Ella Barnwell devraient offrir le spectacle pour obtenir le maillot de championne nationale.

Parcours circuit | © British National Road Championships

Course sur route avec Cavendish

Mark Cavendish, qui a égalé le nombre de victoires d’étapes du Tour de France d’Eddy Merckx, tentera d’arracher une seconde fois le maillot de champion national après sa victoire en 2013 et sa seconde place en 2015. Il luttera contre l’actuel champion national, Ben Swift mais aussi les très prometteurs Hayter et Doull. D’autres concurrents comme Matt Walls, Jake Stewart, Leo Hayter, Matt Holmes, James Shaw, Matt Gibson, Harry Tanfield et le champion 2018 Connor Swift tenteront de leur côté de jouer les trouble-fête.

Côté femmes, Alice Barnes tentera de défendre son double titre. La course s’annonce ouverte avec la présence de Sophie Wright, Abby-Mae Parkinson, Pfeiffer Georgi et Anna Henderson qui seront notamment à la lutte avec les sœurs Barnes mais aussi Anna Shackley.

Parcours course en ligne | © British National Road Championships



Chris Froome participera au contre-la-montre

Pour le contre-la-montre hommes, on notera la participation de l’inoxydable Chris Froome. Il devra faire fort pour devancer Alex Dowsett ainsi que ses coéquipiers du relais mixte des championnats du monde, Dan Bigham et John Archibald. A moins que Scott Davies, Owain Doull, Fred Wright, Connor Swift et le champion en titre des moins de 23 ans Charlie Quarterman ne viennent s’imposer par surprise.

Chez les femmes, Alice Barnes défendra son titre dans le contre-la-montre, sa sœur Hannah étant également en lice pour récupérer le titre qu'elle a remporté en 2018. On notera la présence de Joscelin Lowden, toute auréolée de son nouveau record de l’heure, ainsi que Hayley Simmonds qui sera à la recherche de son troisième titre national en contre-la-montre à Lincoln, tandis que la championne en titre du contre-la-montre des moins de 23 ans, Anna Henderson, courra pour son premier titre senior.

Parcours contre-la-montre | © British National Road Championships