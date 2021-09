Championnats du monde 2021 Elite hommes : qui sont les favoris ?

Publié le 23/09/2021 13:30

C’est ce dimanche 26 septembre que se termineront les championnats du monde de cyclisme de course sur route. Quels sont les favoris dans la catégorie hommes ? Petit tour d’horizon…

La 88ème édition des championnats du monde cyclistes de course sur route se terminera ce dimanche 26 septembre avec la très attendue course en ligne Elite homme qui reliera Anvers à Louvain. Ce parcours de 267.7 Km est typique des course flandriennes. Un parcours plutôt corsé qui empruntera les routes vallonées et sinueuses de cette région belge. La double ascension de la montée pavée de la Moskesstraatavec ses 8,9% d’inclinaison moyenne dont une pointe à 17 % pourrait faire la différence au sein du peloton, à moins que la course ne se règle au sprint comme l’attendent différents experts. Quels sont les favoris pour cette course ?

Julian Alaphilippe peut-il conserver son maillot arc-en-ciel ?

Champion du monde en titre, le français Julian Alaphilippe fait partie des favoris même s’il n’en n’est pas le principal. Le coureur de la Deceuninck – Quick-Step pourra cependant compter sur l’aide de son coéquipier Florian Sénéchal mais aussi sur l’équipe nationale la plus nombreuse. En effet, avec son statut de tenante du titre, l’équipe de France ont le droit d’aligner un coureur de plus. Un avantage qui pourrait faire la différence auprès des bleus.

Les belges Wout van Aert et Remco Evenopel en grands favoris

L’équipe belge, régionale de l’étape, et emmenée par un Wout van Aert et un Remco Evenopel en grande forme sont les favoris sur leurs terres. L’équipe nationale belge détient le record des championnats Elite hommes avec 26 victoire et comptera sur un terrain taillé pour ses favoris. Avec sa récente médaille d’argent au contre-la-montre de ces championnats du monde, Wout van Aert a montré qu’il était affuté pour la course de dimanche. L’équipe belge qui prendra le départ est vraiment séduisante. Cependant, c’est l’esprit d’équipe qui pourrait en prendre un sérieux coup si les prétendants décident de rouler pour eux et non pour l’équipe.

L’énigme Mathieu Van der Poel pour ces championnats du monde

Autre favori pour ces championnats du monde de course sur route, le néerlandais Mathieu Van der Poel pourrait s’imposer sur les terres Flandres. Cependant il persiste un doute sur sa blessure au dos qui l’a contrait à prendre du repos et a sérieusement limité son entraînement ces derniers mois, laissant planer un doute sur sa participation. Sera-t-il remit et en pleine possession de ses capacités ?

Plusieurs coureurs pourraient venir jouer les trouble-fête

Alors que la Belgique croise les doigts et compte sur une victoire de l’un de ses champions, le champion d'Europe italien Sonny Colbrelli, les slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic pourraient venir jouer les trouble-fête et doucher les espoirs de nos voisins belges. Il faudra aussi surveiller de près l’équipe du Danemark qui présente un groupe très homogène. Malgré la présence de plusieurs favoris, la course reste ouverte et pourrait se jouer au sprint à moins que la différence ne se fasse lors des deux ascensions de Moskesstraatavec.

Reconnaissance #Fanders2021