Départ Ardéchois pour le Critérium du Dauphiné 2022

Publié le 19/11/2021 18:30

Le département de l’Ardèche accueillera en 2022 le départ de la 74e édition du Critérium du Dauphiné.

Le dimanche 5 juin 2022, à un peu moins de quatre semaines du Grand Départ du Tour de France, le Critérium du Dauphiné 2022 s’élancera depuis La Voulte-sur-Rhône qui avait été le théâtre d'une arrivée d'étape lors de l'édition de 1980. Le peloton s’engagera sur deux boucles distinctes, avec un premier passage sur la ligne d’arrivée après 130km. Entre autres difficultés, les coureurs affronteront à deux reprises la côte du Chambon de Bavas (4,8km à 5,2%), qui pourrait inspirer les baroudeurs, à l’image de Brent Van Moer, premier porteur du maillot jaune et bleu en 2021. Mais le final, avec de larges lignes droites sur les rives du Rhône, peut permettre au peloton de s’organiser en vue d’une arrivée groupée. Cette première étape s’achèvera dans la commune voisine de Beauchastel, après 192 km de course exclusivement sur les routes de l’Ardèche.

© A.S.O Fabien Boukla

Le département accueille à nouveau une arrivée d’étape de l’épreuve de huit jours, six ans après la victoire de Fabio Aru à Tournon-sur-Rhône. En 2020, sur les routes du Tour, c’est Wout van Aert qui s’était imposé à Privas, qui sera traversée deux fois à l’occasion de cette première étape du Critérium du Dauphiné 2022. La course prendra son envol dans un décor spectaculaire avant de s’engager vers les hauts sommets au fil de la semaine !

Les mots de Richie Porte, vainqueur du Critérium du Dauphiné 2021

Le 06 Juin 2021 : « J’ai terminé deux fois 2e du classement général, j’ai aussi perdu le titre dans les derniers kilomètres en 2017… alors finalement gagner ici… je suis sur un nuage. Avec tous les sacrifices que tout cela fait peser sur maa femme et mes deux enfants, je le mérite. Et l’équipe Ineos Grenadiers a été incroyable aujourd’hui. Je connais bien la descente de Joux-Plane, je l’ai faite de nombreuses fois. J’ai décidé de descendre à mon rythme, puis j’ai vu Geraint tomber. Bien sûr ce n’était pas idéal, mais il a réussi à revenir. Je ne me fais pas d’illusions sur mon rôle pendant le prochain Tour. En tout cas cette victoire représente beaucoup pour moi. J’ai toujours aimé cette course, alors la remporter à 36 ans, c’est important »

© A.S.O Fabien Boukla