Druivenkoers : Alaphilippe et Evenepoel en reconnaissance pour les championnats du monde

Publié le 26/08/2021 16:45

Afin de reconnaître certaines ascensions du prochain championnat du monde, Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel participent à la Druivenkoers – Overijse.

Les prochains championnats du monde auront lieu dans un mois, jour pour jour, le 26 septembre prochain. Julian Alaphilippe compte bien défendre son titre et se prépare. Accompagné par la jeune star belge de son équipe, Remco Evenepoel, ils participent à la Druivenkoers – Overijse, aussi appelée Course des Raisins. Ce parcours reprend plusieurs routes et bosses qui seront au programme des championnats du monde.

Julian Alaphilippe : la Druivenkoers – Overijse en reconnaissance

La Course des Raisins, qui relie la ville belge de Druivenkoers à Overijse, est une course vallonnée et difficile qui prend, cette année, une dimension particulière. En effet, le parcours de 192 Km comprend une vingtaine d’ascensions dont certaines seront au programme des prochains championnats du monde dans un mois. La course masculine des Mondiaux 2021 sera disputée sur 268 Km entre Anvers et Louvain et reprendra donc plusieurs routes et ascensions qui sont au programme de la Course des Raisins. Parmi ces ascensions, on retrouve notamment la Moskesstraat, la Taymansstraat et la Bekestraat. Une occasion idéale donc pour Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel son équipe Deceuninck - Quick-Step de faire une reconnaissance d’une partie du parcours des championnats du monde et de se rapprocher de son meilleur niveau pour être prêt à défendre son titre.

Deceuninck - Quick-Step présente une belle équipe pour cette course

Deceuninck - Quick-Step présente une équipe armée pour gagner cette course d’un jour. L’équipe belge aligne, aux côtés de l’actuel champion du monde, le très en forme Remco Evenepoel mais aussi des danois Kasper Asgreen, le vainqueur du Tour des Flandres en avril dernier et Mikkel d'Honoré qui a aussi obtenu de bons résultats cette année. Dries Devenyns,

Pieter Serry et Iljo Keisse, trois belges parmi les meilleurs, complètent l’équipe Deceuninck - Quick-Step. L’équipe belge envisage de rafler la victoire dans la Druivenkoers – Overijse d’aujourd’hui. Ce sera l’occasion pour le groupe de conserver le titre. L’an passé effectivement, c’est Florian Sénéchal qui avait remporté la Course des Raisins.

La Course des Raisins importante pour le directeur sportif

Rik Van Slycke, le directeur sportif de la Deceuninck - Quick-Step juge aussi que la Druivenkoers – Overijse est idéale pour préparer les championnats du monde. Le patron de l’équipe belge a ainsi expliqué : « Druivenkoers Overijse est une course importante, parce qu'elle met sur la table un parcours difficile avec des sections qui seront également courues lors des Mondiaux, ce qui rendra les choses plus intéressantes que d'habitude » avant d’ajouter : « Nous avons une équipe forte et nous allons essayer de jouer un rôle important, comme nous le faisons toujours. Ce ne sera pas facile, mais nous prenons le départ avec beaucoup de confiance et de motivation ».

Les championnats du monde en ligne de mire

Ce n’est donc pas un hasard si Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel sont présents, pour la première fois, à la Druivenkoers – Overijse. L’ancien spécialiste du cyclo-cross compte conserver son maillot de champion du monde le 26 septembre prochain et pour cela la Course des Raisins présente un bonne préparation et reconnaissance.