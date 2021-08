Evenepoel, Van Der Poel, Pedersen, Fuglsang le joli plateau du Benelux Tour

Publié le 25/08/2021 13:30

Le Benelux Tour du lundi 30 août à Surhuisterveen au dimanche 5 septembre aux Vesten de Geraardsbergen. De nombreux grands coureurs du peloton affichant des ambitions pour le titre mondial, optent pour le Benelux Tour.

A la mi-saison passée et avec le doux climat du mois d’aout sur La Vuelta qui retient l’attention des amoureux de cyclisme, on en oublierait presque les grandes échéances qui restent à venir. Avec notamment les Championnats du Monde Route UCI 2021 (le 26 septembre : course en ligne Hommes Élite) et Paris-Roubaix (3 Octobre). Avant cela, le Benelux Tour précédemment connu sous l'appellation BinckBank Tour, ouvre le bal du 30 août au 5 septembre. Les enjeux sont doubles : régler la succession de Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) et officialiser le lancement de la deuxième période pavée de la saison.

Epingler l'épreuve de l'UCI WorldTour à son palmarès est en effet toujours plus qu'appréciable et pourrait constituer de plus cette année un adjuvant mental en vue des Championnats du Monde, où les coureurs retrouveront également un tracé flandrien.

Mathieu Van der Poel qui n’est plus réapparu en compétition depuis sa lourde chute lors des Jeux Olympiques VTT à Tokyo est l’actuel tenant du titre et dispose naturellement de l’étiquette de favori en l’absence de son grand rival Wout van Aert (Jumbo Visma) et du Champion Olympique de VTT XC Tom Pidcock (Ineos Grenardiers). Mathieu van der Poel y avait réalisé l'an dernier un solo phénoménal lui ayant permis de remporter l'étape mais aussi la victoire finale Sa participation cette année demeure toutefois encore incertaine, son père Adrie Van der Poel très impliqué dans la carrière de son fils préfèrerait le voir au repos.

Le Benelux Tour, unique course à étapes de l'UCI WorldTour en Belgique et aux Pays-Bas, est depuis plusieurs années un rendez-vous pour coureurs adeptes des classiques. Le parcours de l'épreuve de sept jours s'y prête il est vrai, avec chaque année quelques étapes aux parcours accidentés dans les régions vallonnées de Flandre et du Sud-Limbourg ainsi que dans les Ardennes belges. Sprinters et spécialistes du contre-la-montre trouvent cependant aussi un terrain propice à leurs qualités.

Rien d'illogique dès lors à voir des hommes rêvant du maillot arc-en-ciel décider de s'aligner sur le Benelux Tour. Trois Néerlandais ambitieux seront d'ores et déjà de la partie, à savoir Mathieu van der Poel, Tom Dumoulin et Mike Teunissen. Pour le sélectionneur belge Sven Vanthourenhout, le Benelux Tour sera même déterminant pour les derniers choix à effectuer concernant sa sélection pour les Championnats du Monde. Remco Evenepoel, Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Tiesj Benoot, Philippe Gilbert et Tim Wellens ont en tout cas déjà opté pour le Benelux Tour. C'est aussi le cas de Marc Hirschi, Søren Kragh Andersen, Jakob Fuglsang, Alexey Lutsenko et Mads Pedersen, soit des coureurs qui seront en principe des fers-de-lance de leur pays lors des Championnats du Monde.

Parcours du Benelux Tour 2021

LES ÉTAPES DU BENELUX TOUR:

- Lundi 30 août: Surhuisterveen - Dokkum

- Mardi 31 août: Lelystad (contre-la-montre individuel)

- Mercredi 1er septembre: Essen - Hoogerheide

- Jeudi 2 septembre: Aalter - Ardooie

- Vendredi 3 septembre: Riemst - Bilzen

- Samedi 4 septembre: Ottignies-Louvain-la-Neuve - Houffalize

- Dimanche 5 septembre: Namur - Grammont