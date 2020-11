Publié le 27/11/2020 07:00

Après 6 saisons en World Tour chez AG2R La Mondiale, le Nordiste Quentin Jauregui est prêt pour de nouvelles aventures au sein du B&B Hôtels. Entretien.

Quentin Jauregui en course | © AG2R La Mondiale

Quel bilan général fais-tu de cette saison 2020, tronquée par le covid-19 ?

C’est un bilan mitigé car je n’ai pas gagné, même si je suis parvenu à être présent à l’avant sur plusieurs courses. Malgré les circonstances j’ai réussi à bien roulé cette année, avec « seulement » 2000 kilomètres de moins que les années précédentes.

Tu participais à ton 5ème grand Tour sur la Vuelta, que tu as malheureusement dû abandonner suite à des douleurs persistantes. Quel était ton rôle sur ce Tour d’Espagne ?

Je suis forcément déçu de bâcher, ce n’est pas dans mon tempérament mais bon… Nous avions tous un rôle d’électron libre mais ça a été une Vuelta assez dure, avec pas tant d’opportunité que ça.

Que retiendras-tu de ces 6 saisons au sein d’AG2R La Mondiale ? Quel a été selon toi le moment fort ?

Je retiens que du positif, je suis content d’avoir fait 6 saisons en World Tour. Je n’ai qu’une victoire et pas mal de podiums. Je suis satisfait d’avoir fait partie de l’aventure, je remercie tout le monde et surtout Vincent Lavenu pour la confiance. Le moment fort… Je ne sais pas trop, il y a plusieurs bons souvenirs et de supers copains dans cette équipe.

As-tu un ou des regrets sur ces années avec les ciels et terre ? Des choses que tu aurais aimé faire différemment ?

Oui on peut toujours faire autrement mais je suis coureur et j’écoute les directeurs sportifs. J’ai un rôle à respecter et je fais ce qu’on me dis. Là j’arrive dans une nouvelle équipe, tout sera différent, à moi d’être fort.

2021 et 2022 se feront sous les couleurs du B&B Hôtels, qu’est ce qui t’a séduit dans le projet ? C’est comme un nouvel élan dans ta carrière ?

J’avais besoin d’un nouveau tournant dans ma carrière, dans ma vie. J’adore la façon de manager de Jérôme Pineau, l’équipe ne fait que grandir, y a un excellent groupe là-bas et ils font beaucoup de belles courses.

Reprise de l'entraînement | © Quentin Jauregui

C’est difficile voire impossible de partir en vacances à l’heure actuelle, qu’as-tu fais pendant ta coupure pour t’occuper ?

Oui après ça ne me dérange pas de ne pas partir en vacances car je suis casanier (sourire). Je me suis occupé de ma maison et j’ai beaucoup joué à Fortnite avec mes potes (rire) !

As-tu déjà repris le chemin de l’entraînement ? Si oui, varies-tu les activités ou es-tu déjà axé sur le vélo de route ?

J’ai repris l’entraînement le week-end dernier. Je fais pas mal de course à pied car j’adore ça, de la musculation et vélo mais 7-8 heures par semaines en reprise.

Habitant dans le Nord et originaire du cyclo-cross, vas-tu en faire quelques-uns cet hiver ?

Pour l’instant tous les cross de la région sont annulés. C’est dommage, il y avait une manche nationale chez moi cet hiver. Mais de toute façon j’ai un mois de décalage par rapport aux autres saisons.

Quelles seront les grandes lignes à suivre pour l’an prochain et ton entrée chez les Men in Glaz ?

Je ne sais pas encore, j’attends le premier rassemblement pour en savoir plus, j’ai hâte !

Par Maëlle Grossetête