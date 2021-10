Interview de Vincent Lavenu sur le parcours du Tour de France 2022

Publié le 15/10/2021 06:00

Interview de Vincent Lavenu, manager de l'équipe AG2R Citroën, quant à ses impressions sur le parcours du Tour 2022.

C'est un parcours avec des pavés, c'est un parcours avec des vrais cols, deux domaines dans lesquels la formation AG2R Citroën possède nombre de coureurs. Comment voyez-vous ce Tour 2022 de ce point de vue là ?

Oui c'est un parcours très bien dessiné par les organisateurs qui maitrisent tous les aspects pour que le spectacle soit merveilleux. Déjà une première partie au Danemark et dans le Nord de la France où il faudra être très attentif avec le vent, où il y aura beaucoup de pièges. Et derrière, il y aura fort à faire dans les deux derniers tiers du Tour avec les étapes de montagne ou des parties extrêmement vallonées. C'est donc un parcours très intéressant où il devrait y avoir du spectacle tous les jours. Vincent Lavenu au micro de Vélo 101

Que peut envisager votre formation comme objectifs ? Les étapes ou le général avec Ben O'Connor qui s'est pas mal débrouillé cette année ?

Les deux ! On y va pour briller au classement général, ça fait partie de l'ADN de notre équipe, mais aussi pour gagner des étapes, on sait que c'est le sésame pour un Tour réussi. Donc on ira chasser les deux, le classement général avec nos leaders / grimpeurs, mais aussi des victoires d'étapes.

Vous connaissez le col du Granon ?

Ah je le connais bien parce que je suis originaire de Briançon, et j'étais sur le bord de la route avec mes enfants la seule fois où le Tour l'a emprunté, en 1986.

Par Jean-Guillaume Langrognet