La tige de selle télescopique en route, véritable avantage ?

Publié le 20/03/2022 10:20

Element décisif dans sa victoire ou simple gadget ? On revient sur l’utilisation d’une tige de selle télescopique par Matej Mohoric sur Milan-San Remo.

S'il n'est pas particulièrement surprenant qu'un coureur creuse l’écart dans le Poggio, ce que Tadej Pogacar a d’ailleurs tenté à plusieurs reprises et réussisse à conserver la tête pour gagner en solitaire, Matej Mohoric a lui fait la différence dans la descente du Poggio, nous connaissons tous les talents de descendeur du slovène, mais cette tige de selle, aura, selon lui, permis d’aller chercher encore plus de performance.

Une tige de selle télescopique sur le vélo de Matej Mohoric

Ce n'est pas la première fois qu'un coureur sur route utilise une tige de selle télescopique en course. Vincezo Nibali l'a déjà fait par le passé. De plus, avec l'interdiction UCI de certaines positions aérodynamiques, certaines équipes et coureurs recherchent d’autres solutions pour toujours gagner plus de temps et cela ouvre le débat sur l’utilisation de ces tiges de selle téléscopiques que l’on utilise depuis plusieurs années déjà en VTT.





Une adaptation technique nécessaire

Pour pouvoir utiliser la tige de selle télescopique Fox Transfer SL, les mécaniciens de la Bahreïn Victorious ont dû utiliser le Merida Scultura, qui a un tube de selle rond et permet d'installer une tige de selle télescopique, au lieu du Merida Reacto, le modèle aérodynamique de la marque qui, en principe, est plus logique pour ce type de course.

Commande de tige selle

Matej Mohoric au sujet de sa tige de selle télescopique "Avec, je savais que j'avais un énorme avantage, dit-il. Je me suis entraîné avec, je savais exactement comment l'utiliser et je savais que ce serait dur de me suivre pour les autres. Ça abaisse votre centre de gravité, ça vous donne plus de contrôle. Je savais qu'il n'était pas possible d'aller aussi vite sans ça. »

Les avantages et inconvénients d’une tige de selle télescopique sur un vélo de route

Une tige de selle télescopique sur un vélo de route n’est pas une utilisation « classique » ces modèles sont avant tout dédiés au VTT et présentent un poids plus conséquent, en supposant que l’équipe ait utilisé la plus légère des Fox Transfer SL, c’est une tige de selle de 388g minimum quand une tige de selle carbone pèsera entre 100g et 250g.

Fox Transfer SL

L’autre point à souligner est que ces tiges de selle ne sont pas destinées à offrir un quelconque gain aéro au coureur. Alors une tige moins aéro et plus lourde va tout de même offrir un avantage important qui réside dans l'abaissement du centre de gravité de l'ensemble vélo+cycliste, ce qui donne plus de stabilité et une meilleure prise d’angle, ainsi qu'un meilleur aérodynamisme de l’ensemble. Cela permet aussi au coureur d’être plus mobile sur le vélo et de mieux rattraper celui-ci comme on a pu le constater avec cette descente « aux limites » de Matej Mohoric.

Ce qu'en dit l'UCI à l'heure actuelle : "La commission du matériel de l'UCI a approuvé l'utilisation des tiges de selle télescopiques dans les compétitions de cyclisme sur route en 2014. Leur utilisation est soumise à la règle de retrait minimum de 5 cm de l'article 1.3.013 du Règlement UCI, c'est-à-dire lorsque la tige de selle télescopique est réglée sur sa position la plus haute ou la plus basse. réglage, le recul de la selle doit être en parfaite conformité avec l'article 1.3.013."

Après le supertuck Mohoric détonne avec cette utilisation de la tige de selle téléscopique. Alors cette utilisation va-t-elle se développer au sein du peloton ? L’UCI va-t-elle revoir le sujet ? Toujours est-il qu'hier, cet élément a peut-être permis a Matej Mohoric de signer sa plus belle victoire sur une Classique.