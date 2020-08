Publié le 19/08/2020 10:28

Froome et Thomas absents du Tour, AG2R La Mondiale continue son recrutement, Fausto Masnada débute ce week-end avec le WolfPack, Jake Stewart s'est vu gagner. Retrouvez l'actualité du jour.

Froome en second rideau | © Getty Images

Chris Froome et Geraint Thomas absents du Tour. Dave Brailsford a annoncé que Chris Froome et Geraint Thomas ne seraient pas sur le Tour de France cette année. Loin de leur meilleur niveau, il préfère leur laisser du temps pour arriver au top sur le Giro ou encore la Vuelta, plus tard dans la saison. Egan Bernal sera donc le leader sur la prochaine Grande-Boucle, épaulé par R.Carapaz, P.Sivakov, A.Amador, J.Castroviejo, M.Kwiatkowski, L.Rowe et D.Van Baarle.

Bob Jungels 2 ans chez AG2RLM | © Capture Twitter

AG2R La Mondiale continue son recrutement. L’équipe des « ciel et terre » change de dynamisme pour la saison prochaine. Après les arrivées de Greg Van Avermaet, Michael Schar, Gijs Van Hoecke, Marc Sarreau ou encore Damien Touze, deux autres coureurs rejoindront cette formation. En effet, le Français Lilian Calmejane et le Luxembourgeois Bob Jungels se sont engagés avec Vincent Lavenu. Un changement important, l’équipe aura une grosse carte à jouer sur les classiques et sera plûtot axée sur les victoires d'étapes lors des Grands Tours !

Fausto Masnada au Wolf Pack | © Capture Twitter

Fausto Masnada débute ce week-end avec le Wolf Pack. Le grimpeur Italien Fausto Masnada intègre la Deceuninck - Quick Step dès maintenant. Il fera ces débuts ce week-end sur le championnat national. Avec les blessures de Jakobsen, Evenepoel et Lampaert, le WolfPack avait besoin de renfort.

Faux espoir pour Jake Stewart | © Capture Twitter

Jake Stewart s’est vu gagner. Le Britannique de la Conti Groupama-FDJ participe au Tour du Limousin avec la World Tour. Vainqueur du sprint pour la seconde place hier, il a levé les bras, croyant qu’ils avaient repris tout le monde. Hors il y avait un rescapé, faux espoir pour ce jeune coureur mais il reste trois étapes pour tenter quelque chose.

Par Maëlle Grossetête