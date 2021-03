Publié le 29/03/2021 14:18

L'annulation de dernière minute à Varennes-Vauzelles, 2/2 pour la Jumbo-Visma sur Gent-Wevelgem, Elia Viviani et Peter Sagan de retour au top, le triplé d'Ineos-Grenadiers en Catalogne.

L’annulation de dernière minute à Varennes-Vauzelles. Hier le Prix du Comité des Fêtes à Varennes-Vauzelles chez les amateurs a été annulé au dernier moment, moins de 3 heures avant le départ, par le préfet de la Nièvre. La préfecture avait autorisé la course vendredi malgré le confinement dans ce département, les coureurs et organisateurs étaient déjà sur place, c’est de l’irrespect pour eux.

Wout Van Aert et Marianne Vos s'imposent sur Gent-Wevelgem | © Jumbo-Visma

2/2 pour la Jumbo-Visma sur Gent-Wevelgem. Sur une édition extrêmement exigeante de Gent-Wevelgem avec des bordures de bout en bout, l’ascension du Kemmelberg à plusieurs reprises et les secteurs gravel, c’est la Jumbo-Visma qui réalise le jackpot. Chez les femmes Marianne Vos offre le premier succès World Tour à cette équipe féminine créée il y a quelques mois. Même chose pour Wout Van Aert, il remporte sa première course flandrienne. Rendez-vous dès mercredi sur A Travers la Flandre et dimanche sur le Tour des Flandres, pour plus de pavés, de monts et de vent !

Elia Viviani s'impose à Cholet | © Bade LNC

Elia Viviani et Peter Sagan de retour au top. Beaucoup disait qu’ils étaient « finis », qu’ils ne gagneraient plus ? Et bien preuve du contraire l’Italien Elia Viviani (Cofidis) a été le plus rapide hier sur la 43ème édition de Cholet – Pays de la Loire, il s’impose au sprint massif. Quant au Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), il a remporté la 6ème étape du Tour de Catalogne, sur un sprint en faux plat montant. Ca fait plaisir de les revoir sur le devant de la scène !

Le triplé en Catalogne | © Ineos Grenadiers

Le triplé d’Ineos-Grenadiers en Espagne. La formation Ineos-Grenadiers c’est tout simplement 1er, 2ème et 3ème sur le classement général du Tour de Catalogne, impressionnant. Le Britannique Adam Yates est le vainqueur, il devance respectivement de 45 secondes et 49 secondes ses équipiers Richie Porte et Geraint Thomas. Après une semaine de course complète avec un contre-la-montre individuel, une arrivée au sommet, des étapes vallonnées, les Ineos-Grenadiers ont réalisé un très gros numéro.

Par Maëlle Grossetête