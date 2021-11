L'équipe Astana Qazaqstan va créer une équipe continentale UCI de moins de 23 ans

Publié le 10/11/2021 20:10

Le nouveau projet sera nommé Astana Qazaqstan Development Team et compte se focaliser sur les jeunes talents qui pourront courir dans une équipe continentale UCI.

C’est par un communiqué de presse que l’équipe Astana Qazaqstan a indiqué sa volonté de créer une nouvelle équipe continentale UCI pour des coureurs de moins de 23 ans. L’idée est de se concentrer sur de jeunes talents qui auront ainsi une chance d'accéder au niveau WorldTour dans le futur. Cette équipe participera, dès la saison prochaine, aux courses les plus prestigieuses des moins de 23 ans ainsi qu'aux courses Elite dans toute l'Europe. Une priorité sera donnée aux coureurs prometteurs du Kazakhstan.

La nécessité de travailler avec de jeunes coureurs

Alexandr Vinokourov, le directeur général de l'équipe Astana Qazaqstan a déclaré que l’équipe Astana Qazaqstan avait besoin de préparer les prochaines générations de coureurs Kazakh : « Le cyclisme rajeunit, ce qui nécessite un travail plus approfondi avec les jeunes coureurs talentueux. C'est la raison pour laquelle de nombreuses équipes ont déjà leur propre équipe de développement. Je rêvais depuis longtemps de l'équipe de développement d'Astana et maintenant nous avons l'opportunité de créer une nouvelle équipe de moins de 23 ans au sein de notre structure. Je pense que c'est un grand pas en avant dans notre développement global en tant que projet cycliste national et j'espère que nous réussirons ».

Le patron de l’équipe kazakh a ensuite ajouté : « Nous travaillons à l'obtention de la licence d'équipe continentale UCI afin d'avoir la possibilité d'établir un bon calendrier pour les coureurs, qui comprendrait de nombreuses courses importantes pour les jeunes en Europe. Pour l'instant, nous pensons à dix coureurs, la priorité sera donnée aux jeunes coureurs du Kazakhstan, mais nous prévoyons d'inviter quelques coureurs talentueux d'autres pays dans cette équipe. Ainsi, nous aurons la chance de créer une équipe forte où les coureurs auront la possibilité d'acquérir de l'expérience et d'apprendre les uns des autres pour atteindre le niveau de notre équipe principale ».

Astana Quazaqstan U23

Un soutien de la fédération de cyclisme du Kazakhstan

Cité dans le communiqué de presse de l’équipe Astana Qazaqstan, Nurlan Smagulov, le président de la Fédération de cyclisme du Kazakhstan, a déclaré de son côté apporter son soutien à la création de cette équipe de moins de 23 ans : « Notre Fédération accueille et soutient la création de cette équipe de développement au sein de la structure d'Astana Qazaqstan Team, la principale équipe cycliste du Kazakhstan. Initialement, Astana Project a été créé pour donner un élan au cyclisme national des jeunes et avec la nouvelle équipe de développement, nous pouvons construire une très bonne structure avec les jeunes coureurs qui grandissent à travers un calendrier solide jusqu'au niveau WorldTour ».