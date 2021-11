L'équipe de développement d'Astana Qazaqstan présente sa formation 2022

Publié le 23/11/2021 09:50

L'équipe de développement UCI Continental Astana Qazaqstan et le projet de développement de l'équipe UCI WorldTour Astana Qazaqstan nous présentent dix coureurs.

Cinq du Kazakhstan et cinq d'Italie, d'Équateur, de Colombie, de France et de Lettonie, qui complèteront l'équipe au cours de la saison à venir.

« Je pense que nous avons réussi à rassembler une liste optimale et bien équilibrée de jeunes coureurs, dont la plupart ont déjà une expérience importante dans les courses juniors et U23 au plus haut niveau. La moitié de l'équipe est composée de talentueux Kazakhs qui ont obtenu des résultats élevés tant au niveau national qu'en Asie et en Europe. Ces coureurs auront notre priorité. Cependant, positionnant cette équipe comme la principale réserve tactique de l'équipe Astana Qazaqstan, notre équipe WorldTour, nous sommes obligés de penser plus largement, à la recherche de jeunes coureurs prometteurs non seulement au Kazakhstan, mais aussi dans le monde entier. Ainsi, nous poursuivons deux objectifs à la fois : créer une équipe forte et compétitive qui pourra se battre pour les meilleurs résultats dans des courses européennes prestigieuses, et révéler le potentiel des jeunes coureurs qui auront la chance d'accéder au Niveau WorldTour, devenant membre de la principale équipe cycliste kazakhe. Je souhaite la bienvenue à tous les gars dans notre projet de développement et j'espère que la première saison sera une réussite », a déclaré Alexandr Vinokurov, directeur général de l'équipe Astana Qazaqstan.





Composition de l’équipe development Astana Qazaqstan :

Daniil Pronskiy, Kazakhstan, 21 ans. Champion junior de course sur route du Kazakhstan (2018), champion junior asiatique ITT (2018), vainqueur du Grand Prix Velo Alanya (2020), troisième à Belgrade Banjaluka (2020).

Orken Slamzhanov, Kazakhstan, 20 ans. Troisième de la course sur route des Championnats d'Asie juniors de cyclisme (2019), troisième de la course sur route des Championnats nationaux du Kazakhstan U23 (2021).

Nicolas Vinokourov, Kazakhstan, 19 ans. Deuxième de la course sur route des Championnats nationaux juniors du Kazakhstan (2019), 8e de la course sur route des Championnats nationaux du Kazakhstan U23 (2021), vainqueur du Tour de la Région Sud PACA Junior (2020), deuxième du Tour du Gévaudan Occitanie ( 2020), deuxième à la Vuelta a Talavera Junior (2020).

Alexander Vinokurov jr., Kazakhstan, 19 ans. 7e à la Vuelta a Talavera Junior (2020), 10e au contre-la-montre individuel des Championnats nationaux U23 du Kazakhstan (2021).

Andrey Remkhe, Kazakhstan, 18 ans. Champion junior du Kazakhstan ITT (2021), deuxième de la course sur route des Championnats nationaux juniors du Kazakhstan (2021), vainqueur de la Kayseri Junior Race et de la Velo Erciyes Junior Race (2021).

Harold Martin Lopez, Equateur, 20 ans. Champion ITT de l'Équateur U23 (2021), deuxième de la course sur route des Championnats nationaux de l'Équateur U23 (2021), vainqueur d'étape à la Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica (2019), vainqueur d'étape à la Vuelta a Guatemala (2020), troisième à la Vuelta al Équateur (2020).

Juan Carlos Lopez, Colombie, 20 ans. 8e à la Vuelta a Colombia U23 (2021), 5e à la Vuelta del Porvenir (2019).

Gianmarco Garofoli, Italie, 19 ans. Deuxième du Giro Ciclistico della Valle d'Aosta – Mont Blanc (2021), champion d'Italie junior de course sur route (2019), vainqueur du Trofeo Buffoni (2019).

Pablo Sanchez, France, 19 ans. Troisième au GP de la Saint-Romain (2021), troisième à la Vuelta a la Subbetica (2020), troisième au Tour du Gévaudan Occitanie (2020).

Matiss Kalverss, Lettonie, 18 ans. Course sur route junior lettone et champion ITT (2021).

À partir du 1er février, le spécialiste italien du cyclo-cross Davide Toneatti rejoindra également l'équipe.

Davide Toneatti, Italie, 20 ans. Deuxième (2020) et troisième (2021) aux Championnats d'Italie de cyclo-cross U23, vainqueur de la course de cyclo-cross Brugherio (2021).