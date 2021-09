Les données Strava brutales des championnats du monde Elite hommes

Publié le 29/09/2021 19:45

La course sur route Elite hommes des championnats du monde a été magnifique, pleine d’attaques et un final exceptionnel de Julian Alaphilippe. Les donnés Strava montrent combien elle a aussi été intense pour certains coureurs.

Il semblerait que Julian Alaphilippe n’ait pas de Strava. Cependant, d’autres coureurs ont partagé leurs données et celles-ci montrent l’intensité et même la brutalité de cette course au cœur des Flandres. Remco Evenepoel, qui a travaillé pour son leader Wout van Aert et a mené le groupe d’échappée avec les principaux favoris à un rythme infernal, a partagé ses données Strava. L’analyse des données Strava du danois Michael Valgren, qui s’est offert la troisième place du podium, est aussi pleine d’enseignements. Voici ce que ces données nous apprennent.

Remco Evenepoel : un effort très brutal pour emmener l’échappée

Alors qu’il y avait des doutes sur le fait que dans l’équipe belge, les deux stars de l’équipe allaient rouler chacun pour soi, clairement cela n’a pas été le cas et Remco Evenepoel s’est véritablement sacrifié pour son leader Wout van Aert. La jeune star belge a réalisé une course monstrueuse avec un effort brutal pour emmener le groupe d’échappée avec les principaux favoris à un rythme infernal avant de presque s’arrêter après cet effort. Les données Strava qu’il a partagé sont vraiment impressionnantes et montrent la violence de son effort.

© Strava

Le coureur belge a notamment réussi à maintenir plus de 700 Watts (11,34 W/Kg) pendant une minute et même 907 Watts (14,3 W/Kg) pendant 30 secondes. Sa puissance maximale a grimpé à 1.084 Watts soit 17,49 W/Kg. Des données qui montrent toute l’intensité de l’effort pour porter son leader Wout van Aert notamment entre les Km 200 et 245. Remco Evenepoel a notamment a enregistré une moyenne de 288w avec un pic de 745w avec une cadence moyenne de 96 rpm et une vitesse de 44.2km/h sur cette période. Sa moyenne de puissance a été de 252 Watts (4,05 W/Kg) tout au long des 266.08 Km du parcours des Flandres. Sa vitesse moyenne a été de 44,2 Km/h durant la course avec une pointe à 85 Km/h.

Michael Valgren : des moyennes très impressionnantes

Malgré deux victoires impressionnantes dans le Tour de Toscane, Michael Valgren a été un peu l’invité surprise de ce podium des championnats du monde Elite homme. Cependant, les données Strava du coureur danois sont aussi impressionnantes et montrent l’effort intense réalisé durant la course et notamment sur le final du petit groupe qui a tenté de poursuivre en vain Julian Alaphilippe. Le coureur de 29 ans a parcouru 276.96 Km sur cette course qu’il a terminé 32 secondes derrière le vainqueur français. La puissance moyenne qu’il a dégagé pendant la course était de 266 Watts (3,75 W/Kg) avec notamment un pic de 1.183 Watts. Il a tenu l’impressionnante puissance de 618 Watts (8.69 W/Kg) pendant une minute durant l’ascension de Veeweidestraat au 224ème kilomètre et il a développé une puissance de 360 Watts (5W/Kg) sur les 20 dernière minutes de la course avec un pic à 1.134 Watts dans le sprint final assis qui a vu Van Baarle lui chiper la seconde place.

© Strava

D’autres coureurs comme Dylan van Baarle, deuxième du jour, Tom Pidcock, arrivé sixième, Wout van Aert, annoncé comme le grand favori avant la course, et Tadej Poga?ar, vainqueur du Tour de France, ont aussi partagé leurs données Strava sans malheureusement partager leurs données de puissance. Seul regret, l’absence des données Strava de Julian Alaphilippe notamment sur ses 16 derniers kilomètres époustouflants.