Publié le 13/04/2020 08:00

Après près d'un mois de confinement Adrien Garel (B&B Hôtels Vital Concept) ne s'ennuie pas, avec une petite routine alliant sessions de home-trainer, ateliers de cuisine option japonaise et jeux de société.

En pleine session home-trainer | © Adrien Garel

Dans quel état d’esprit es-tu après près d'un mois de confinement ? Qu’est ce qui est le plus dur « à vivre » selon toi ?

L’état d’esprit est bon, même si c’est dur de rester à la maison de ce temps-là. Cela permet de faire de bonnes siestes au soleil !

Quelle routine as-tu mis en place ? A quoi ressemble une journée type pour toi ?

C’est un réveil entre 8h et 9h selon mes séances d’entraînements. Je m’entraîne 5 jours sur 7 avec des grosses séances entre 2h30 et 3h30, et une fois sur deux gainage ou musculation. L’après-midi j’en profite pour me reposer ou faire des jeux de société. Ca permet de se retrouver tous ensemble et j’aime beaucoup ça.

Si tu devais choisir ta séance de home-trainer préférée, ce serait laquelle ?

La course du dimanche. Dès que j’ai su qu’il y avait cette possibilité, on a fait une semaine type, un peu tournée autour de ça. Ca permet de garder un micro-objectif plaisir tous les dimanches.

Comme la plupart du peloton pro et des amateurs de cyclisme, tu es sur Zwift. Qu’est-ce que cela t’apporte ?

Avec le home-trainer connecté Elite ça permet de rendre l’entraînement réaliste et moins long. Quand je dois monter il se durcie et inversement en descente. Je n’ai pas la roue avant qui se lève comme mon équipier Jérémy Lecroq mais c’est déjà très proche de la réalité.

Selon toi, quels seraient les points à améliorer ?

Que tout le monde ait un poids vérifié (rire). Ou encore de pouvoir parler en visio avec un coureur proche de nous. Ca éviterait de passer un appel de 2 heures avec mon pote Justin Mottier durant l’entraînement collectif (sourire).

Soirée japonaise | © Adrien Garel

Quel est ton avis objectif sur la situation ? Une saison 2020 terminée ? Un TDF reporté ? La Vuelta maintenue aux dates prévues ? Le Giro et les 5 Monuments replacés à l’automne ?

Vraiment je ne sais pas, pour l’équipe, pour le vélo, pour le public, bien-sûr j’aimerai que les courses reprennent au mois de Juin normalement, en rajoutant les grandes classiques. Mais ça restera tout de même une saison gâchée, un Paris-Roubaix en Août – Septembre, ce n’est plus pareil. Mais la priorité aujourd’hui est l’humain et non le sport.

As-tu des craintes quant à l’avenir de certaines épreuves, les plus petites organisations françaises par exemple ?

Je pense que personne n’est à l’abris mise à part le Tour. S’il n’y a pas le Giro ce serait aussi horrible pour eux. De toute façon ce virus touchera tout le peloton, on voit déjà CCC qui veut arrêter. Il est difficile de demander des millions d’euros à une entreprise qui tourne au ralenti deux mois de l’année. J’espère que pour B&B Hôtel, Vital Concept et tous nos autres partenaires cela ira.

Quel est ton passe-temps favori ? Plutôt cuisine, bricolage, netflix, jeux vidéo, lecture ?

On retrouve le goût à la cuisine avec ce temps libre, c’est très plaisant de faire un repas de A à Z fait maison. Sinon comme je le disais je m’occupe avec des jeux de société et un peu Netflix, on échappe pas à Elite et Casa de Papel.

Tarte aux pommes maison | © Adrien Garel

La ligue a fait une demande au ministère afin que les coureurs cyclistes pros puissent s’entraîner sur route, à condition d’être seul, et ce après la deuxième quinzaine de confinement. Quel est ton opinion là-dessus ?

C’est compliqué, on voit des personnes pour et des contres. Je considère que si on autorise petit à petit certains à reprendre leur métier, pourquoi pas nous ? Mais si tout le monde doit encore être confiné même pour travailler, alors pour nous aussi pas de pass droit.

Pour finir, quelle est le plat que tu préfères concocter ?

C’est japonais ! Avec des makis, des sashimis et des brochettes carpaccio de bœuf au fromage. Puis en dessert une tarte aux pommes, c’est la recette de ma mamie. En entrée et apéro option Coca Zéro avec Marc Fournier, Jérémy Lecroq, Justin Mottier et Corentin Ermenault.

Par Maëlle Grossetête