Publié le 23/01/2020 08:13

L'Australien Richie Porte (Trek-Segafredo) a fait coup double en remportant la troisième étape devant Robert Power (Sunweb) et Simon Yates (Mitchelton Scott), et en prenant les commandes du classement général provisoire.

C’est en Australie que se déroule la première épreuve World Tour de la saison avec le Tour Down Under, sur 6 étapes. Revenons sur les trois premiers jours de course, qui ont vu trois vainqueurs différents.

Sam Bennett premier leader de l'épreuve | © Tour Down Under

La première étape était dédiée aux sprinteurs avec un circuit autour de Tanunda et c’est l’Irlandais Sam Bennett (Deceuninck Quick Step) qui s’est imposé. Il a ainsi offert la première victoire au groupe du Wolf Pack, la nouvelle recrue lance bien le bal. Il avait devancé le Belge Jasper Philipsen (UAE Emirates) et le Tchèque Erik Baska (Bora Hansgrohe). Le Français Marc Sarreau (Groupama-FDJ) avait pris la 8ème place du jour.

Caleb Ewan s'offre l'étape 2 | © Lotto Soudal

Le deuxième jour 136 kilomètres étaient au programme avec un circuit final vallonné à Stirling. Malgré le rythme imposé par la Mitchelton-Scott l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) a été le plus « punchy » et s’impose devant le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton Scott) et son compatriote Nathan Haas (Cofidis).

Aujourd’hui place à la troisième étape, avec la première arrivée difficile. Trois hommes ont ouvert la route avec le Français Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale), le Canadien Guillaume Boivin (Israel Start Up Nation) et l’Australien Miles Scotson (Groupama-FDJ). C’est la Trek-Segafredo et la Mitchelton-Scott qui assurent le contrôle à l’avant du peloton.

Porte s'offre la troisième étape | © Trek Segafredo

Miles Scotson (Groupama-FDJ) est le dernier rescapé de l’échappée mais il sera repris à une dizaine de kilomètres du final. Ça roule fort, ça frotte pour arriver placé au pied de l’ultime difficulté longue de 2 kilomètres et ça chute… un peu. Diego Ulissi (UAE Emirates) a tenté sa chance en attaquant au pied de la bosse, en vain. Ineos et Mitchelton-Scott sont en place mais personne ne pourra suivre l’accélération de l’Australien Richie Porte (Trek Segafredo). Il s’envole à 1 kilomètre du sommet et résistera jusqu’à la ligne.

Richie Porte leader provisoire | © Tour Down Under

Il s’offre une belle victoire avec 5 secondes d’avance sur son compatriote Robert Power (Sunweb) et le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott). L’Auvergnat Romain Bardet (AG2R La Mondiale) termine à la 11èmeplace du jour. Richie Porte prend par la même occasion les commandes du classement général provisoire, avec 6 secondes d’avance sur Daryl Impey. Demain 153 kilomètres attendent les coureurs avec une arrivée pour sprinteurs à Murray Bridge.

Classement 1ère étape :

Sam Bennett (Deceuninck Quick Step) en 3h28’54’’ Jasper Philipsen (UAE Emirates) mt Erik Baska (Bora Hansgrohe) mt Elia Viviani (Cofidis) mt Andre Greipel (Israel Start Up Nation) mt Kristoffer Halvorsen (EF Pro Cycling) mt Caleb Ewan (Lotto Soudal) mt Marc Sarreau (Groupama-FDJ) mt Sam Welsford (UniSA-Australia) mt Alberto Deinese (Sunweb) mt

Classement 2ème étape :

Caleb Ewan (Lotto Soudal) en 3h27’31’’ Daryl Impey (Mitchelton Scott) mt Nathan Haas (Cofidis) mt Jasper Philipsen (UAE Emirates) mt Fabio Felline (Astana) mt Andrea Vendrame (AG2R La Mondiale) mt Timo Roosen (Jumbo Visma) mt Luis Leon Sanchez (Astana) mt Diego Ulissi (UAE Emirates) mt George Bennett (Jumbo Visma) mt

Classement 3ème étape :

Richie Porte (Trek Segafredo) en 3h14’09’’ Robert Power (Sunweb) à 5’’ Simon Yates (Mitchelton Scott) à 5’’ Rohan Dennis (Ineos) à 5’’ Diego Ulissi (UAE Emirates) à 5’’ Daryl Impey (Mitchelton Scott) à 5’’ Dylan Van Baarle (Ineos) à 5’’ Simon Geschke (CCC) à 5’’ George Bennett (Jumbo Visma) à 5’’ Lucas Hamilton (Mitchelton Scott) à 13’’

Classement general provisoire :

Richie Porte (Trek Segafredo) en 10h10’24’’ Daryl Impey (Mitchelton Scott) à 6’’ Robert Power (Sunweb) à 9’’ Simon Yates (Mitchelton Scott) à 11’’ George Bennett (Jumbo Visma) à 14’’

Par Maëlle Grossetête