Route Adélie - Classic Loire Atlantique un joli plateau

Publié le 30/09/2021 15:30

Avec 140 coureurs au départ les rendez-vous de la coupe de France, la Route Adelie et la Classic Loire Atlantique sont à suivre les 01 et 02 octobre.

Course cycliste professionnelle internationale classe 1.1 la Route Adélie est la 11ème manche de la Coupe de France qui se court vendredi à Vitré. Ce rendez-vous incontournable, normalement programmé au printemps, a lieu pour la première fois à cette date, après une année blanche. Le plateau est intéressant avec de grands noms dans le peloton, comme Guillaume Martin, Nacer Bouhani, Valentin Madouas, Dorian Godon, Christian Odd Eiking.

Concernant le parcours , une grande boucle de 21,1 kms sera à parcourir 6 fois et une plus réduite de 8,9 kms 8 fois, pour un total de 197,8 kms ! Du faux-plat, des relances, 6 fois la côte de la Pérouse, une traversée technique de la ville de Vitré… Bref du spectacle en prévision à partir de 11h45.

Parcours route Adelie 2021

Samedi suivra la Classic Loire Atlantique qui prendra place dans les vignobles nantais avec un circuit de 16,8 kms qui sera à parcourir 11 fois, soit au total 182,8Kms

Parcours Classic Loire Atlantique

Dorian Godon : « Courir pour gagner »

« J’aborde ces deux manches de la coupe de France après une dizaine de jours où j’ai pu m’entraîner correctement et en variant les plaisirs. En accord avec l’équipe AG2R CITROËN, j’ai participé à une épreuve de VTT marathon et une cyclosportive. Ce sont des efforts gratuits. J’ai également pu regarder les championnats du monde à la télévision. Je suis très content pour l’équipe de France, c’était une super course. La fin de saison approche et il me reste cinq belles épreuves. À cette période de l’année, beaucoup sont fatigués. On pourrait assister à des scénarios débridés. Le but va être de courir pour gagner, sans forcément penser à la coupe de France, même si elle reste le fil rouge. De toute manière, le classement est dégressif donc il faut jouer les premiers rôles pour aller chercher de gros points. On a une bonne équipe, capable de le faire. »