Sergio Higuita remporte la 101ème édition du Tour de Catalogne

Publié le 27/03/2022 17:00

Comme le veut la tradition, la course à étapes catalane s'est achevée à Barcelone, où le peloton a dû franchir six fois le tour de Montjuïc sur un circuit de 138,6 km avant que le vainqueur du classement général ne soit couronné.

Sergio Higuita est entré dans la course avec 16 secondes d'avance sur son dauphin au classement général et l'équipe a tout mis en œuvre aujourd'hui pour défendre le maillot de leader. Dans le dernier tour décisif, les attaques se sont multipliées, mais Sergio est resté attentif à tous les mouvements et a pu contrer des attaques importantes. A la fin, le champion colombien a sprinté jusqu'à la neuvième place d'un petit groupe de tête et a ainsi remporté la victoire au classement général. Il s'agit de sa première victoire au classement général dans une course à étapes du WorldTour. À la fin d'une semaine réussie en Catalogne, BORA - hansgrohe remporte également les classements jeune et montagne avec Sergio.

© SprintCycling

Résultat de l’étape 7 du Tour de Catalogne 2022

A. Bagioli 3:18:09 A. Valter +0:00 F. Barcelo +0:00 S. Higuita +0:00

Classement général du Tour de Catalogne 2022

S. Higuita 29:53:33 R. Carapaz +0:16 J. Almeida +0:52

Interview de Sergio Higuita et Christian Pomer sur la ligne d'arrivée

Sergio Higuita : « Cette victoire est très spéciale pour moi car je n'ai jamais gagné une course à étapes du WorldTour. Je suis bien sûr très heureux. En fait, je n'ai pas très bien dormi la nuit précédente et j'étais un peu fatigué, mais je pense que le fait d'être en tête du classement général m'a beaucoup motivé et cela m'a donné beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, j'ai vraiment couru avec mon cœur. C'était une journée très difficile, mais j'ai réussi à maintenir l'écart avec mes concurrents. L'équipe a fait un excellent travail toute la semaine et c'est génial de terminer cette course avec la victoire finale. Je m'attendais à beaucoup d'attaques, notamment de la part d'Ayuso, Almeida, Carapaz et Quintana, et les mouvements sont arrivés comme prévu, mais l'équipe a maîtrisé la situation. J'ai réussi à ne pas laisser Carapaz, qui était très fort, s'échapper et à m'assurer la victoire à la fin de la journée. Un grand merci à toute l'équipe pour leur soutien tout au long de la semaine ici en Catalogne. »

Christian Pömer, Directeur Sportif (Bora-Hansgrohe) : « Comme je l'ai dit hier, nous étions confiants avant l'étape d'aujourd'hui car nous avions une très bonne équipe ici, surtout pour ce parcours. Nous avons réparti les tâches de manière assez claire. Martin devait contrôler la première partie plate de la course et notamment couvrir le classement du sprint pour ne pas y perdre de temps. Ensuite, Jai, Toni et Ben devaient prendre le relais dans les collines, et à la fin, c'était le rôle de Jai d'accompagner Sergio dans le final. Et je dois dire que tout le monde s'est vraiment surpassé aujourd'hui et a fait un travail fantastique, donc notre plan a fonctionné à 100%. Nous avions également la possibilité de nous battre pour une victoire d'étape, selon la devise "l'attaque est la meilleure forme de défense". Nous étions sur une bonne voie pendant un long moment. A la fin, malheureusement, rien n'est venu, car un groupe avec des coureurs encore plus rapides est arrivé par derrière. Mais je pense que nous pouvons être très heureux de cette superbe victoire de Sergio et nous attendons avec impatience le Tour du Pays Basque avec Sergio, Aleksandr et Emanuel. »