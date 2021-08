Tour d'Allemagne 2021: du beau monde au départ

Publié le 21/08/2021 09:40

Les supporters allemands ont dû faire preuve de patience : il a fallu près de 700 jours depuis la dernière édition du Deutschland Tour. Leur patience est récompensée par une liste d’engagés provisoire des plus relevées. Le 26 août, 132 coureurs se disputeront les victoires d’étape et le général du Tour d’Allemagne 2021 qui reliera Stralsund à Nuremberg. Ackermann, Bauhaus, Degenkolb, Greipel, Zabel : les stars allemandes du sprint seront au rendez-vous à Stralsund. Même si les coureurs allemands sont particulièrement motivés à l’idée de courir à domicile, ils ne seront pas les seuls à participer au Deutschland Tour. Ils devront notamment composer avec la présence de Mark Cavendish et d’Alexander Kristoff. Avec ses quatre victoires d’étape sur le Tour de France 2021, Mark Cavendish a réalisé un véritable exploit. Lors du dernier Tour d’Allemagne, Kristoff a pour sa part montré à quel point il adore gagner en Allemagne.

Le parcours 2021 | ©

Deux Allemands parmi les favoris

Politt et Degenkolb feront tout pour s’emparer du maillot rouge. Le Deutschland Tour marquera le retour de Nils Politt à la compétition après le Tour de France. Il y a trois ans, il a célébré sa première victoire professionnelle lors de la dernière étape finale du Deutschland Tour à Stuttgart, mais la victoire finale lui a échappé de 3 secondes. Cette année, sa victoire d’étape sur le Tour de France pourrait bien lui donner envie de s’emparer du maillot rouge.

Le profil de la course convient également à John Degenkolb, qui court pour l’équipe nationale allemande. Pour le coureur de 32 ans, ce Tour 2021 est une affaire très personnelle : le classement général se jouera sur les étapes au profil de classiques en Thuringe et en Franconie, les deux régions où a grandi ce monument du cyclisme. Par ailleurs, l’arrivée de la dernière étape à Nuremberg sera pleine de souvenirs pour Degenkolb qui y a remporté une étape en 2015 et est entré dans l’histoire en tant que dernier vainqueur d’étape du Tour de Bavière.

Tour d'Allemagne 2019 | © Marcel Hilger

Des têtes d’affiche du Tour de France en Allemagne

Outre des sprinteurs et spécialistes des classiques, le Tour d’Allemagne réunira également de grands noms de courses à étapes. Emanuel Buchmann sera de retour cette année sur la seule course allemande à étapes. Ben O’Connor et Peio Bilbao, respectivement quatrième et neuvième du Tour de France, devront se méfier de João Almeida, qui vient tout juste de remporter le Tour de Pologne au terme d’une incroyable performance. Le Deutschland Tour marquera également le retour du quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome. Ce retour sera très particulier puisque le Britannique n’est plus revenu en Allemagne depuis le Grand Départ du Tour de France 2017 à Düsseldorf.

La relève allemande parmi les grands noms

Ce Tour est également un tremplin pour les talents locaux. Jon Knolle, Dominik Bauer et le champion U23 Kim Heiduk, les trois meilleurs jeunes Allemands du moment, seront de la partie. Enfin, Felix Gross célébrera son entrée dans le WorldTour sur le Deutschland Tour et participera à sa première course avec sa nouvelle équipe.