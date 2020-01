Publié le 26/01/2020 07:11

Le Britannique Matthew Holmes (Lotto Soudal), rescapé de l'échappée matinale, s'offre la dernière étape devant l'Australien Richie Porte (Trek-Segafredo), qui reprend les commandes et s'empare ainsi du classement général final.

La première épreuve World Tour de la saison s’est terminée avec le Tour Down Under, course à étapes sur 6 jours du côté d’Adélaïde en Australie. Contrairement aux années précédentes les températures ne sont pas excessives, puisque les coureurs évoluent sur des routes ensoleillées, sous 25/30 degrés. Rappelons que l’Australien Richie Porte (Trek-Segafredo) avait pris le maillot de leader lors de la troisième étape jeudi avec l’arrivée en bosse à Paracombe. Retrouvez ci-dessous le compte rendu des trois derniers jours.

Etape 4 : Caleb Ewan sur un final technique

Caleb Ewan vainqueur de la 4ème étape | © Tour Down Under

Vendredi sur la 4ème étape le vent aurait pu causer de gros dégâts mais il n’était pas assez fort pour provoquer des cassures au sein du peloton. Malgré un moment tendu où ça frottait beaucoup pour ne pas se faire piéger, les coureurs sont arrivés à pleine vitesse à Murray Bridge pour une arrivée massive sur un final technique. A ce jeu l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) a une nouvelle fois confirmé sa bonne forme du moment en s’offrant une deuxième victoire d’étape sur ce Tour Down Under. Il l’emporte devant l’Irlandais Sam Bennett (Deceuninck – Quick Step) et le Belge Jasper Philipsen (UAE Emirates). Le Français Marc Sarreau (Groupama FDJ) parfaitement emmené notamment par son poisson pilote Jacopo Guarnieri, aura manqué de force dans les derniers hectomètres, pour finir à la 9ème place.

Tentative de bordure | © Getty Images

Etape 5 : Giacomo Nizzolo surprend, Daryl Impey intelligent

Samedi lors de la 5ème étape une échappée a vu le jour avec 4 coureurs dont le Champion du Monde Mads Pedersen (Trek Segafredo) mais ils seront repris dans la dernière difficulté à quelques kilomètres de l’arrivée. Malin, le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton Scott) a disputé les sprints intermédiaires pour empocher de précieuses secondes de bonifications lui permettant de prendre la tête du classement général provisoire, devant Richie Porte (Trek Segafredo). Après 149 kilomètres la victoire s’est jouée au sprint massif et l’Italien Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) a surpris en coupant la ligne en tête, devant son compatriote Simone Consonni (Cofidis) et l’Irlandais Sam Bennett (Deceuninck Quick Step).

Giacomo Nizzolo s'offre la 5ème étape | © Tour Down Under

Etape 6 : Daryl Impey craque, Richie Porte solide

Rappelons qu’au départ du dernier jour de course le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton Scott) porte le maillot de leader avec 2 secondes d’avance sur Richie Porte (Trek Segafredo) et 9 secondes sur Robert Power (Sunweb).

Une grosse échappée de 26 unités a ouvert la route lors de cette dernière étape, où la chaleur était plus présente que les jours précédents. Les favoris pour le classement général ont attendu patiemment le final avec les deux ascensions de Willunga, une bosse de 3,7km à 6,8%. La Trek-Segafredo a mené un tempo d’enfer dans la difficulté finale avec l’arrivée au sommet et un à un les coureurs lachaient. Il en a été de même pour le porteur du maillot de leader Daryl Impey (Mitchelton-Scott), qui n'a pas pu suivre, il termine 20ème du jour et rétrograde à la 5ème place du classement général.

Richie Porte s'offre le classement général final | © Tour Down Under

En revanche, l’Australien Richie Porte (Trek-Segafredo) avait des fourmis dans les jambes, il a été très impressionnant. Seul le Britannique Matthew Holmes (Lotto Soudal), rescapé de l’échappée matinale l’a devancé pour s’imposer sur cette dernière étape. Il devance donc Richie Porte et ce dernier reprend les commandes du général ce qui lui permet de remporter le Tour Down Under 2020. L’Italien Manuele Boaro (Astana) prend la troisième place du jour et le Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ) également présent dans l’échappée termine à une belle 4ème place.

Selfie du vainqueur | © Richie Porte

Pour ce qui est du classement général final, l’Italien Diego Ulissi (UAE Emirates) est second et l’Allemand Simon Geschke (CCC) troisième, tous les deux à 25 secondes du vainqueur Richie Porte (Trek Segafredo). Les coureurs se dirigeront vers Melbourne demain pour participer à la Race Torquay (classe 1) jeudi et à la Cadel Evans Great Ocean Road Race (World Tour) dimanche.

Classement 4ème étape :

Caleb Ewan (Lotto Soudal) en 3h29’08’’ Sam Bennett (Deceuninck Quick Step) mt Jasper Philipsen (UAE Emirates) mt Andre Greipel (Israel Start Up Nation) mt Alberto Dainese (Sunweb) mt Martin Laas (Bora Hansgrohe) mt Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) mt Erik Baska (Bora Hansgrohe) mt Marc Sarreau (Groupama FDJ) mt Michael Morkov (Deceuninck Quick Step) mt

Classement 5ème étape :

Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) en 3h32’45’’ Simone Consonni (Cofidis) mt Sam Bennett (Deceuninck Quick Step) mt Michael Morkov (Deceuninck Quick Step) mt Jasper Philipsen (UAE Emirates) mt Andre Greipel (Israel Start Up Nation) mt Kristoffer Halvorsen (EF Pro Cycling) mt Caleb Ewan (Lotto Soudal) mt Fabio Felline (Astana) mt Daryl Impey (Mitchelton Scott) mt

Classement 6ème étape :

Matthew Holmes (Lotto Soudal) en 3h24’54’’ Richie Porte (Trek Segafredo) à 3’’ Manuele Boaro (Astana) à 4’’ Bruno Armirail (Groupama-FDJ) à 7’’ Michael Storer (Sunweb) à 7’’ Diego Ulissi (UAE Emirates) à 7’’ Simon Geschke (CCC) à 7’’ Rohan Dennis (Ineos) à 7’’ Dylan Van Baarle (Ineos) à 7’’ Simon Yates (Mitchelton Scott) à 23’’

Classement général final :

Richie Porte (Trek Segafredo) en 20h37’08’’ Diego Ulissi (UAE Emirates) à 25’’ Simon Geschke (CCC) à 25’’ Rohan Dennis (Ineos) à 25’’ Dylan Van Baarle (Ineos) à 25’’ Daryl Impey (Mitchelton Scott) à 30’’ Simon Yates (Mitchelton Scott) à 37’’ George Bennett (Jumbo Visma) à 46’’ Lucas Hamilton (Mitchelton Scott) à 52’’ Hermann Pernsteiner (Bahrain McLaren) à 54’’

Par Maëlle Grossetête