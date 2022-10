Johannes Staune-Mittet a remporté, ce dimanche, la 45ème édition de la Ronde de l’Isard. Il devance Reuben Thompson et Enzo Paleni.

2ème du Tour de l’Avenir derrière Cian Uijtdebroeks, Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team) vient de remporter la Ronde de l’Isard 2022. Le Norvégien de 20 ans a fait la différence dès la première étape en s’imposant et en reléguant l’un de ses principaux concurrents, Lenny Martinez (Conti Groupama-FDJ), à plus de dix minutes.

Le lendemain, lors du contre-la-montre par équipes, le match entre la Jumbo-Visma Development Team et la Conti Groupama-FDJ tourne à l’avantage des Néerlandais pour 26″. Lors de la 5ème étape, Johannes Staune-Mittet conforte sa place de leader du classement général. En haut de Goulier Neige, il termine 2ème, derrière son coéquipier Ryan Archie.

Johannes Staune-Mittet : « C’était incroyable, une vraie performance d’équipe. C’était une course importante pour notre équipe. Avec trois victoires d’étape, dont le contre-la-montre par équipe, nous avons passé une semaine fantastique. Je regrette presque que la course soit terminée maintenant ».

La Conti Groupama-FDJ poursuit sa belle saison

Après avoir été éliminé de la lutte pour le classement général dès la première étape, Lenny Martinez a bien réagi en s’imposant à deux reprises, lors de la 4ème et de la 6ème étape. Au classement général, la Conti Groupama-FDJ place deux coureurs sur le podium avec Reuben Thompson, 2ème à 1:46″ et Enzo Paleni, 3ème à 3:54″. L’équipe compte désormais 22 succès à son actif en 2022.

Lenny Martinez : « C’est plus que ce que j’espérais en venant sur la Ronde de l’Isard, reprenait-il. Même s’il n’y a pas de bon général (14e), je suis content, car je repars tout de même avec deux victoires. Je voulais en gagner au moins une, au final, j’en ai deux ! Je n’avais rien à perdre aujourd’hui et c’était aussi ma dernière course par étapes. Jérôme m’avait dit qu’il fallait essayer, même si ça pouvait échouer ».

Jérôme Gannat, directeur sportif de la Conti Groupama-FDJ : « C’est une bonne semaine, souriait Jérôme. C’était la dernière course de beaucoup d’entre eux avec la Conti. C’était un moment particulier, presque nostalgique. Même si beaucoup évolueront dans l’équipe WorldTour l’an prochain, ils ne seront plus avec nous ».

Les classements de la Ronde de l’Isard