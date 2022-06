Primoz Roglic a remporté ce dimanche le Critérium du Dauphiné. À moins de 3 semaines du Tour de France, voici les enseignements du Critérium du Dauphiné.

L’armada Jumbo-Visma

Sur le papier, les 7 coureurs alignés par la Jumbo-Visma sur le papier en disaient long sur les ambitions de la formation sur ce Dauphiné. Avec un excellent Wout Van Aert lors des 5 premières étapes (deux victoires d’étape et deux 2ème place), l’équipe néerlandaise a dominé ce Dauphiné de la tête et des épaules. Pour les deux dernières étapes de montagne, les deux leaders de la formation ont pris le relais.

Jonas Vingegaard et Primoz Roglic ont écœuré la concurrence au cours de la 7ème et de la 8ème étape. Lors de cette dernière et de l’ascension du Plateau de Solaison, Steven Kruijswijk a fourni un énorme travail. 3ème du Tour de France 2019, le Néerlandais s’est écarté à 5 kilomètres de l’arrivée, alors qu’il ne restait plus que Ben O’Connor, accroché dans la roue de ses leaders. La Jumbo-Visma sera, sans aucun doute, la formation la mieux armée sur le Tour. Elle comptera sur cette force collective pour bousculer Pogacar.

O’Connor impressionne

3ème du classement général du Critérium du Dauphiné, O’Connor a montré qu’il faudra compter sur lui lors du prochain Tour de France. 4ème de la Grande Boucle l’an passé, il avait déjà marqué les esprits. Cette année, l’Australien semble encore plus fort. Mais, que peut-il espérer sur le Tour ? Avec Pogacar (UAE Team Emirates), Vingegaard et Roglic pour la Jumbo-Visma ou encore Yates et Martinez (Ineos Grenadiers), la concurrence sera rude. Comme sur le Dauphiné, O’Connor pourrait bien être « le meilleur des autres » et devrait pouvoir prétendre à un top 5 au classement général.

David Gaudu coince

Vainqueur de la 3ème étape au sprint devant Wout Van Aert et 23ème du contre-la-montre le lendemain, le début de Critérium du Dauphiné était très encourageant pour le Breton. Au terme de la première explication entre les favoris à Vaujany, il pointait à la 6ème place du général, à 14″ du podium. Mais lors de la dernière étape, Gaudu a perdu pied. Distancé assez tôt dans le Plateau de Solaison, il a perdu plus de 7 minutes. Il termine ce Dauphiné à une anecdotique 17ème place, loin de ses ambitions.

David Gaudu après la 8ème étape : « Il y a des jours où ça ne va pas, où le corps dit non. Aujourd’hui était l’une de ces journées. J’ai essayé de m’accrocher, mais je me suis malheureusement aperçu que ça ne le faisait pas. Je suis très déçu, et je m’excuse auprès de l’équipe. Il n’y pas grand-chose d’autre à dire. Il va falloir rebondir et se reposer. La troisième semaine du Tour est encore loin. »

La Bahrain-Victorious à l’affut

Discrets, mais efficaces. Damiano Caruso et Jack Haig, ont terminé ce Dauphiné respectivement en 4 et 5ème position. 2ème du Giro l’an passé, Caruso semble se bonifier avec l’âge. Distancé assez tôt sur les pentes du Plateau de Solaison, il a su lisser son effort pour terminer 6ème de l’étape. À 34 ans, il sera l’un des leaders de sa formation sur le Tour de France. Pour l’accompagner, Jack Haig. 3ème de la dernière Vuelta, l’Australien aura, lui aussi, son mot à dire dès que la route s’élèvera. Avec la présence de Gino Mäder sur la Grande Boucle, la Bahrain-Victorious bénéficiera, elle aussi, d’une équipe très solide.