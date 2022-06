Aleksandr Vlasov (Bora-Hanshrohe) s’est imposé lors de la 5ᵉ étape du Tour de Suisse. Au terme d’un final mouvementé entre les favoris, le Russe a réglé un groupe de 5 coureurs au sprint. Il devance Neilson Powless (EF Education – EasyPost) et Jakob Fuglsang (Israel – Premier Tech). Remco Evenepoel a lui été distancé lors de la dernière difficulté et perd 2:12″. Vlasov poursuit son excellent début de saison sous ses nouvelles couleurs et signe sa 5ᵉ victoire en 2022. Il fait coup double et s’empare de la tête du classement général.

Adam Yates et la Jumbo-Visma quittent la course

Positif au Covid, le Britannique Adam Yates (Ineos Grenadiers) n’a pas pris le départ de cette 5ᵉ étape. 10ᵉ au général à 10″ du leader, c’était sans doute la meilleure carte de la formation sur ce Tour de Suisse. Elle aussi touchée par le Covid, la formation Jumbo-Visma a quitté le Tour de Suisse. Le leader de la formation, Sepp Kuss, occupait la 7ᵉ place du classement général.

