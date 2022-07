Le Danois d’EF-Education, Magnus Cort Nielsen, qui avait animé les premières étapes, remporte sur le fil la 10e étape à Megève. Il aura fallu attendre la photo finish pour le départager de Nick Schultz (BikeExchange-Jayco) qui prend la deuxième place. Luis Sanchez (Bahrain Victorious) monte sur la troisième marche à 7 » de Cort Nielsen. Du côté du classement général, le Slovène Tadej Pogacar sauve son maillot jaune pour 11′ ‘, par rapport à Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), second devant Jonas Vinegegaard (Jumbo-Visma) + 39’ ‘. La course aura aussi été marquée par une interruption causée par des manifestants qui ont bloqué la route, obligeant le directeur de course à interrompre l’étape pendant 12 minutes.

Video de la manifestation qui a interrompu le Tour de France

Le Tour de France neutralisé par une manifestation ! Suivez la Grande Boucle sur Eurosport 1, l’appli Eurosport et https://t.co/7qbNJch1A0 #TDF2022 #LesRP pic.twitter.com/na27TeQTyJ — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 12, 2022

Le classement du Tour de France 2022