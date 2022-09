Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling) s’est imposé, ce jeudi, lors de la 3ème étape du Tour de Luxembourg. Au terme d’un final mouvementé, deux coureurs s’isolent en tête dans le dernier kilomètre : Benjamin Thomas (Cofidis) et Aaron Gate. Le Néo-Zellandais devance le Français au sprint et signe sa 6ème victoire chez les professionnels. Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl) prend la 3ème place de l’étape. Au classement général, Valentin Madouas (Groupama-FDJ) est toujours leader, avant le contre-la-montre ce vendredi.

La réaction d’Aaron Gate suite à sa victoire sur la 3ème étape du Skoda Tour Luxembourg :

« J’aimerais dire que je m’attendais à faire partie des premiers dans cette course, mais ce n’est malheureusement pas du tout le cas. La victoire était certainement inattendue. À la fin, Benjamin et moi avons creusé un petit écart. Ensuite, il ne me restait plus qu’à terminer le sprint. »

Les classements du Tour de Luxembourg