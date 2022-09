Mattias Skjelmose Jensen (Treak-Segfaredo) s’est imposé, ce vendredi, lors de la 4ème étape du Tour de Luxembourg. Au terme du contre-la-montre de 26 kilomètres, le Danois a été le plus rapide et signe sa première victoire chez les professionnels. Il devance Kévin Vauquelin (Arkéa Samsic) et Morten Hulgaard (Uno-X Pro Cycling Team). 10ème de l’étape, Valentin Madouas (Groupama-FDJ) cède son maillot jaune. Skjelmose Jensen fait coup double et s’empare de la tête du général.

Les classements du Tour de Luxembourg