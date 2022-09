Deuxième victoire de Valentin Madouas (Groupama FDJ) sur ce Tour de Luxembourg. Pour cette dernière étape du Tour de Luxembourg, il fallait parcourir 178 km sur un parcours vallonné et c’est Madouas qui a remporté le sprint final devant Mattias Skjelmose Jensen et Kevin Vauquelin (Arkea-Samsic). Finalement, Mattias Skjelmose Jensen ne s’est pas laissé voler la victoire finale. Il s’impose avec 5 » d’avance sur Kévin Vauquelin et 17 » sur Valentin Madouas au général. Joel Nicolau Beltran (Caja Rural) remporte le classement du meilleur grimpeur. Matteo Trentin (UAE Team Emirates) s’impose dans le classement par points, et Skjelmose Jensen remporte également le classement du meilleur jeune.

Déclaration de Mattias Skjelmose Jensen

« Je savais qu’avec les bonifications, cela risquait d’être très serré à la fin. Je suis super heureux. Je vais avoir 22 ans ce mois-ci. Avec la victoire d’étape d’hier, j’ai fêté le premier succès de ma carrière professionnelle. Et puis, le fait de remporter le classement général, c’est super. Le SkodaTour LuXembourg est une grande course. Ce fut une excellente préparation pour les championnats du monde. »

Kévin Vauquelin 2ème du classement général et 3ème de la dernière étape

« Le circuit final n’incitait pas trop au mouvement et le scénario de la course arrangeait la formation du leader. Dans le dernier tour de circuit, Michel et Maxime ont fait du bon boulot pour me placer. Max me met dans les meilleures dispositions au pied de la dernière bosse juste avant que Madouas lance son attaque, je savais que c’était la roue à suivre. On s’est livrés un beau match avec Skjelmose. Cette 2ème place au classement général est plus que satisfaisante. D’un point de vue collectif, on a livré une belle prestation et on marque des points importants. Personnellement, je sens que je passe des paliers sur la gestion des courses à étapes au fur et à mesure des semaines de compétitions. L’équipe m’offre la chance d’être leader, d’avoir de supers coéquipiers autour de moi et cela donne énormément de confiance pour une première année chez les professionnels. »

Résultats du Tour de Luxembourg 2022