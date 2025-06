Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la 4ᵉ étape des Boucles de la Mayenne 2025. Présent dans la bonne échappée du jour, l’Allemand s’est débarrassé de ses compagnons d’échappée à 15 kilomètres de l’arrivée avant de s’imposer en solitaire à Laval. Il devance Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et Bryan Coquard (Cofidis). Vainqueur de l’étape reine ce samedi, Aaron Gate (XDS Astana Team) remporte le classement général devant Pierre Latour (TotalEnergies) et Thibaud Gruel (Groupama-FDJ).

Marius Mayrhofer takes a brilliant solo win on the final stage of Boucles de la Mayenne! His first victory since that breakthrough pro win two years ago. #Boucles53https://t.co/fTsNOjrYtp pic.twitter.com/BagOeozJRT

— Eemeli (@LosBrolin) June 1, 2025