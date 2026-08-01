Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce samedi, la 45ème édition de la Clasica San Sebastian. Grand favori du jour, Remco Evenepoel doit changer de vélo au pied de l’ascension d’Erlaitz (3.8km à 10.6%), à 52 km de l’arrivée. Après 20 kilomètres de chasse, le Belge parvient à revenir sur le groupe de tête, au prix d’un bel effort. Dans la dernière ascension du jour, le Murgil (2.1km à 10.1%), Evenepoel passe à l’offensive et seul Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) est en mesure de suivre le champion olympique.

Quelles images, et quelle lutte entre Evenepoel et Carapaz dans la montée de Murgil 😍 pic.twitter.com/SdQJKtFqrM — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 1, 2026

Les deux hommes creusent l’écart sur les poursuivants et vont se disputer la victoire au sprint. Evenepoel devance Carapaz et reporte la Clasica San Sebastian pour la quatrième fois de sa carrière, devanant seul recordman de victoires sur l’épreuve. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) complète le podium du jour. Premier Français, Léo Bisiaux (Décathlon CMA CGM) prend la 10ème place.

Pᴜɪssᴀɴᴄᴇ 4⃣ ! Au terme d’une superbe bataille avec Carapaz, Evenepoel s’offre une quatrième victoire sur la Clasica San Sebastian, un record 👏 pic.twitter.com/IppMvbSLJo — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 1, 2026

Le classement de la Clasica San Sebastian 2026

Remco Evenepoel Richard Carapaz Ben Tulett

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