Magnus Cort (Uno-X Mobility) a remporté, ce lundi, la 2ᵉ étape du Critérium du Dauphiné. Au pied de l’ascension finale menant vers le Col de la Loge, Bruno Armirail (Décatlhon AG2R La Mondiale) attaque ses compagnons d’échappée et s’en va seul. Le rouleur français réalise un numéro et résiste au retour du peloton. Mais il lui aura manqué 200 mètres pour s’imposer. Armirail est avalé par le groupe des favoris. C’est Magnus Cort qui s’impose dans le brouillard au sommet du Col de la Loge. Il devance Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) et Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike). Cort décroche sa première victoire sous ses nouvelles couleurs et s’empare de la tête du classement général.

🏆 Crève-cœur pour @BrunoArmirail, triomphe pour @MagnusCort, revivez le dernier km de cette 2ème étape du #Dauphiné ! 🏆 Heartbreak for @BrunoArmirail, triumph for @MagnusCort. Relive the nail-biting last km of this 2nd stage! pic.twitter.com/tJSAvhLEhi — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 3, 2024

Le classement de la 2ᵉ étape du Critérium du Dauphiné

Magnus Cort Primož Roglič Matteo Jorgenson

Results powered by FirstCycling.com