Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape de la Cro Race 2025. En raison des fortes rafales qui sévissent dans la région, les organisateurs ont décidé de raccourcir l’étape à 51 km, avec une nouvelle arrivée dans la montée de Jovići. Déjà vainqueur de la première étape, Paul Magnier assume son statut de favori et s’impose à nouveau au terme d’un sprint en faux-plat montant. Il devance Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) et Ben Turner (Ineos Grenadiers). Magnier décroche sa douzième victoire de la saison et conforte son maillot rouge de leader.

Le classement de la 2ᵉ étape de la Cro Race 2025

