Elisa Balsamo (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 2ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026. Maillot rose sur les épaules après l’exclusion de Lorena Wiebes, l’Italienne s’est imposée au sprint. Elle devance Lara Gillespie (UAE Team ADQ) et sa compatriote Chiara Consonni (CANYON//SRAM). Balsamo décroche sa deuxième victoire de la saison et conforte son maillot rose, 08″ devant Gillespie.
🔻 The showdown we were waiting for, and it delivered 🏁
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🔻 Che sprint! Quello che tutti aspettavano, e non ha deluso 👀
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— Giro d’Italia Women (@girowomen) May 31, 2026
Le classement de la 2ème étape du Tour d’Italie Féminin
- Elisa Balsamo
- Lara Gillespie
- Chiara Consonni
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