Elisa Balsamo (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 2ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026. Maillot rose sur les épaules après l’exclusion de Lorena Wiebes, l’Italienne s’est imposée au sprint. Elle devance Lara Gillespie (UAE Team ADQ) et sa compatriote Chiara Consonni (CANYON//SRAM). Balsamo décroche sa deuxième victoire de la saison et conforte son maillot rose, 08″ devant Gillespie.

Le classement de la 2ème étape du Tour d’Italie Féminin

  1. Elisa Balsamo
  2. Lara Gillespie
  3. Chiara Consonni

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Crédit : Giro d’Italia Women