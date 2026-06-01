Elisa Balsamo (Lidl-Trek) a remporté, ce lundi, la 3ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026. Dans la dernière ascension du jour, les favorites accélèrent et distancent les sprinteuses. Derrière ça se regarde en tête de course et un groupe de chasse parvient à revenir. Sans rivale, Elisa Balsamo s’impose au sprint et enchaîne une troisième victoire consécutive. Elle devance Lily Williams (Human Powered Health) et Femke Gerritse (Team SD Worx – Protime). Elisa Balsamo conforte son maillot rose avant le contre-la-montre en bosse ce mardi.

BALSAMO AGAIN 🔥🇮🇹 Elisa Balsamo extends her GC lead at the Giro d’Italia Women with a Stage 3 win! 👏 pic.twitter.com/MVfKQ4UIkc — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 1, 2026

Le classement de la 3ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026

Elisa Balsamo Lily Williams Femke Gerritse

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