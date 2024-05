Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté, ce samedi, la 20ᵉ étape du Giro d’Italia. 11 coureurs parviennent à prendre la bonne échappée du jour. Mais derrière, Tadej Pogačar, en quête d’une sixième victoire, fait rouler ses hommes. À 80 kilomètres de l’arrivée, dans la première ascension du Monte Grappa, Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) passe à l’offensive et revient sur l’échappée.

💥 IT’S POGI TIME!!

The Maglia Rosa waits until @majkaformal finishes his work, and unleashes a huge attack!

It’s now him against Pellizzari for the stage #GirodItalia pic.twitter.com/CaRBZqwZno

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 25, 2024