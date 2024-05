La 107ᵉ édition du Giro d’Italia s’élance ce samedi 4 mai avec 140 km vallonnés entre Venaria Reale et Turin au programme de la 1ʳᵉ étape.

Une étape très dynamique après une phase d’approche plate d’environ 45 km. Avant de franchir la ligne d’arrivée pour la première fois, les coureurs affrontent la montée de San Vito, qu’il faudra franchir une deuxième fois dans le final, à 3km de l’arrivée. Les coureurs montent ensuite le Colle Maddalena (7 km à 7%), qui mène à Moncalieri avec une descente exigeante, et les rampes finales de San Vito. Les 5 derniers kilomètres sont caractérisés par la monte courte et raide vers San Vito (1,4 km avec une pente moyenne de 9,8% et un maximum de 16%), qui se termine à 3 km de l’arrivée.

Nos favoris : Tadej Pogačar, Daniel Felipe Martinez, Jonathan Narvaez, Julian Alaphilippe.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 50 sur Eurosport 1.

Arrivée prévue entre 17 h 05 et 17 h 26.