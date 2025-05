Le Tour d’Italie s’élance d’Albanie ce vendredi pour 160 kilomètres vallonnés. Voici la présentation de la 1ʳᵉ étape du Giro d’Italia 2025.

Une étape qui s’anime après une entrée en matière d’environ 65 km sur le plat. Il faut affronter la montée de Gracen avant d’atteindre Tirana et d’entrer sur le circuit final juste après la ligne d’arrivée. Il faudra ensuite parcourir presque tout le circuit d’environ 22 km avant de passer l’arrivée et d’effectuer un tour complet. La montée de Surrel, avec des pentes à 13 % dans la première partie, sera franchie deux fois. Les 3 derniers kilomètres sont en légère descente jusqu’au dernier kilomètre. Les 500 derniers mètres sont rectilignes et parfaitement plats sur une chaussée asphaltée de 8 m de large.

Nos favoris : Mads Pedersen, Olav Kooij, Paul Magnier, Wout van Aert, Kaden Groves.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 00 sur Eurosport 1.