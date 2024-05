Nouvelle arrivée au sommet au programme de ce huitième jour de course. Voici la présentation de la 8ᵉ étape du Giro d’Italia 2024.

Courte étape caractérisée par l’absence de tronçons plats. Dès le départ, nous grimpons la Forca di Cerro suivie de la Forca Capistrello sur 16 km. La course frôle le massif du Terminillo pour atteindre Capitignano, avec des montées et des descentes continues, et les coureurs empruntent le versant ouest du col de Capannelle. La montée se termine peu après le col, à Croce Abbio, où commence la descente de près de 30 km qui mène au pied de la dernière montée. La descente est caractérisée par de nombreux virages et deux longs tunnels bien éclairés. Les 14 derniers kilomètres sont entièrement en montée vers la station de ski, à 7 % de moyenne, avec des pointes à 12 %.

Nos favoris : Tadej Pogačar, Daniel Felipe Martinez, Geraint Thomas.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 45 sur Eurosport 1.

Arrivée prévue entre 16 h 57 et 17 h 33.