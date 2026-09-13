Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la quinzième édition du Grand Prix Cycliste de Montréal. Dans l’avant dernier tour, un groupe de favoris se détache avec trois coureurs de la formation UAE (Del Toro, Yates et McNulty) ou encore Paul Seixas (Décathlon CMA CGM). Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) est piégé dans un deuxième groupe mais parvient à faire la jonction seul au passage sous la cloche. À 11 kilomètres de l’arrivée, Seixas passe à l’offensive. Personne ne semble en mesure de répondre mais Del Toro finit par revenir sur le Français.

Seixas makes his move 👀 Paul Seixas launches across to Ben Healy with 10km to go, with Isaac del Toro chasing hard behind in Montréal🤯 pic.twitter.com/pCsXWmUsN7 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 13, 2026

Les deux hommes collaborent et vont se dipsuter la victoire au sprint. Le champion du Mexique suprend Seixas de l’arrière aux 200 m et s’impose à Montréal, deux semaines avant les championnats du monde. Il devance Paul Seixas. Son coéquipier et tenant du titre Brandon McNulty complète le podium. Remco Evenepoel prend la 5ème place, derrière Quinn Simmons (Lidl-Trek), 4ème.

Paul Seixas s’incline face à Isaac del Toro à Montréal ! Le Français s’est fait surprendre par le Mexicain à l’arrivée de la course canadienne… #GPCQM #LesRP pic.twitter.com/FttffCuvRD — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 13, 2026

Le classement du Grand Prix Cycliste de Montréal 2026

Isaac Del Toro Paul Seixas Brandon McNulty





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