Andreas Kron (Lotto Dstny) a remporté, ce dimanche, la 2ᵉ étape de La Vuelta. Comme lors du contre-la-montres par équipes inaugural, les coureurs ont disputé l’étape sous la pluie. Avant le départ, les organisateurs ont décidé de geler les temps du classement général à 9 kilomètres de l’arrivée, avant la dernière ascension de Montjuic. Dans cette ultime difficulté, Andras Kron passe à l’offensive et s’en va remporter une victoire de prestige dans les rues de Barcelone. Le Danois renoue avec la victoire, plus de deux ans après son dernier succès, et dédie sa victoire à Tijl De Decker. Il devance Kaden Groves (Alpecin-deceuninck) et Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team). Romain Grégoire (Groupama-FDJ) prend la 7ᵉ place.

Présent dans l’échappée matinale et encore devant à 9 kilomètres de l’arrivée, Andrea Piccolo (EF Education – EasyPost) s’empare du maillot rouge de leader du classement général. La grande majorité des coureurs, dont les favoris du classement général, se sont relevés à 9 kilomètres de l’arrivée et ont préféré ne pas prendre de risque dans le final avant la première étape de montagne demain.

