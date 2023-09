Geoffrey Soupe (Team TotalEnergies) a remporté, ce vendredi, la 7ᵉ de La Vuelta. Pour ce septième jour de course, deux coureurs ont pris l’échappée du jour : Ander Okamika (Burgos-BH) et José Herrada (Cofidis). Derrière, la journée a été calme dans le peloton, qui a repris les deux fuyards à 40 kilomètres de l’arrivée. À 5 kilomètres de l’arrivée, plusieurs coureurs sont pris dans une grosse chute. L’un des leaders de la formation Ineos, Thymen Arensman a été transporté à l’hôpital.

Au terme d’un final très nerveux, le Français Geoffrey Soupe lance son sprint le premier et résiste au retour des meilleurs sprinters. À 35 ans, il décroche la plus belle victoire de sa carrière. Il devance Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA) et Edward Theuns (Lidl-Trek). Au classement général, Lenny Martinez (Groupama-FDJ) conserve son maillot rouge, 8″ devant Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a pris 3″ de bonification au sprint intermédiaire et revient à trois secondes de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

La réaction de Geoffrey Soupe

« Avec Nacer (Bouhanni), on a gagné quelques étapes ici sur La Vuelta. C’était déjà une sensation extraordinaire de pouvoir l’emmener et de le voir gagner. C’était hyper excitant, mais goûter à la victoire, c’est un moment incroyable, c’est indescriptible. Hier, j’étais vraiment en difficulté sur le vélo. J’ai passé un sale moment. J’ai chopé un petit virus en début de Vuelta, comme beaucoup de coureurs. C’était pour Dries Van Gestel, il y a eu beaucoup de chutes dans le final. J’ai fait comme si je devais le lancer. J’étais un peu étonné que personne ne revienne derrière. »

