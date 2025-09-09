Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mardi, la 16ᵉ étape de La Vuelta 2025. Dans l’ascension de l’Alto de Prado, Egan Bernal, Mikel Landa (Soudal Quick-Step) se détachent en compagnie de Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ), mais le Français va perdre toute chance de victoire sur crevaison. En raison de manifestations qui bloquent la fin de la course, les organisateurs ont décidé d’arrêter l’étape à 8 kilomètres de l’arrivée initiale et au pied de l’ascension de Castro de Herville.

Le champion de Colombie s’impose au sprint devant Mikel Landa et renoue avec la victoire sur un Grand Tour pour la première fois depuis le Giro 2021. Brieuc Rolland (Groupama-FDJ) complète le podium et prend une nouvelle troisième place pour son premier Grand Tour. Pas de changement chez les favoris, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) conserve le maillot rouge.

Le classement de la 16ᵉ étape de La Vuelta Egan Bernal Mikel Landa Brieuc Rolland

