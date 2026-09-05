Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce samedi, la 14ème étape de La Vuelta 2026. Une échappée XXL de 44 coureurs s’est rapidement formée. Alors qu’ils étaient encore quatre à pouvoir s’imposer, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) attaque sous la flamme rouge. Marco Brenner réagit et s’impose au sprint au sommet de la Sierra de la Pandera devant le Colombien, qui conforte son maillot à pois de meilleur grimpeur. Cristian Rodriguez (XDS Astana Team) complète le podium.

MARCO BRENNER S’IMPOSE ! L’Allemand de la formation Tudor remporte la 14E étape du Tour d’Espagne, sa première victoire sur un Grand Tour. #LaVuelta26 est à suivre en exclusivité sur HBO Max pic.twitter.com/ECJW8vlllo — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 5, 2026

Dans le groupe des favoris, Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) a perdu 25″ sur le duo Felix Gall (Décathlon CMA CGM) et Enric Mas (Movistar Team). Mas conserve le maillot rouge et compt désormais 2:06″ d’avance sur Felix Gall, qui passe devant Roglic, 3ème à 2:10″.

¡ENRIC MAS sigue dando pasos de gigante en busca de su primera Vuelta a España! El español de @Movistar_Team sabe sufrir, llega con Gall y saca más de 20 » a Roglic, disparando su ventaja por encima de los 2′. #VueltaRTVE5s #LaVuelta26 pic.twitter.com/uT5VSfd29z — Teledeporte (@teledeporte) September 5, 2026

Le classement de la 14ème étape de La Vuelta 2026

Marco Brenner Santiago Buitrago Cristian Rodriguez





Data powered by FirstCycling.com