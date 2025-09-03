Étape de moyenne montagne qui devrait convenir aux baroudeurs ce jeudi. Voici la présentation de la 12ᵉ étape de La Vuelta 2025.

Fernando Escartin : Une fois encore, la Cantabrie nous réservera une étape rapide, intense et amusante. La montée vers Alisas peut être mise à profit pour constituer l’échappée du jour et, dans la dernière partie, l’ascension ardue vers Collada de Brenes opérera la sélection finale. Les favoris devront faire attention à ne pas céder au sommet, la partie finale jusqu’à l’arrivée étant très rapide.

Départ fictif : 14 h 00

Arrivée prévisionnelle : 17 h 22

Nos favoris : Pablo Castrillo, Santiago Buitrago, Anders Foldager.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 50 sur Eurosport 1.