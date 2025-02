Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Tour de Valence 2025. À la mi-course, Pablo Castrillo (Movistar Team) tente d’imiter son coéquipier Ivan Romeo vainqueur ce vendredi, mais se fait finalement reprendre dans le final. Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) attaque à son tour, mais se fait reprendre dans le dernier kilomètre. Dans la bosse finale, Santiago Buitrago fait parler son punch et s’impose devant les Lidl Trek, Jonathan Milan et Jakob Söderqvist à 06″. Buitrago s’empare du maillot jaune de leader et compte désormais 18″ d’avance sur Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) à la veille de l’arrivée à Valence.

🚀 ¡Un misil llamado Santiago! Buitrago supera a Cepeda y al dúo de Lidl-Trek para llevarse la cuarta etapa de la #VCV2025 y ponerse líder de la general. pic.twitter.com/d7z9ypoVkU — Teledeporte (@teledeporte) February 8, 2025

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Valence 2025

Santiago Buitrago Jonathan Milan Jakob Söderqvist

