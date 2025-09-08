La troisième semaine débute par une nouvelle arrivée au sommet. Voici la présentation de la 16ᵉ étape de La Vuelta.

Fernando Escartin : Lors de La Vuelta 21, nous avons vécu une journée trépidante sur la route de Mos, sur un parcours qu’empruntera à nouveau le peloton de La Vuelta en 2025. Une étape avec quatre cols comptant pour le classement par points et un terrain très accidenté dans la seconde moitié qui compliquera grandement le contrôle de l’échappée du jour, s’il y en a une.

Départ fictif : 13 h 05

Arrivée prévisionnelle : 17 h 17

Nos favoris : Jay Vine, Juan Ayuso, Joao Almeida, Jonas Vingegaard.

Comment suivre l’étape ? Dès 15 h 15 sur Eurosport 1.