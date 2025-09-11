161,9 km de course entre Rueda et Guijuelo au programme ce vendredi. Voici la présentation de la 19ᵉ étape de La Vuelta.

Fernando Escartin : Une étape sur le plat en prélude à la dernière journée de montagne. Les sprinteurs pourront saisir leur avant-dernière opportunité. Ils devront mettre leurs équipes au travail pour assurer l’arrivée au sprint. Si une échappée importante se constitue, elle pourrait mettre le peloton en difficulté.

Premier départ : 13 h 50

Dernière arrivée : 17 h 21

Nos favoris : Mads Pedersen, Orluis Aular, Ben Turner.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 50 sur Eurosport 1.