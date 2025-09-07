Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 15ᵉ étape de La Vuelta. Présent dans l’échappée XXL du jour (près de 50 coureurs) en compagnie de quatre coéquipiers, le Danois a parfaitement manœuvré dans le final avant de s’imposer facilement au sprint. Le maillot vert décroche sa première victoire d’étape sur cette Vuelta, devant Orluis Aular (Movistar Team) et Marco Frigo (Israel – Premier Tech). Le peloton franchit la ligne à plus de 13 minutes et Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) conserve le maillot rouge.

Le classement de la 15ᵉ étape de La Vuelta
  1. Mads Pedersen
  2. Orluis Aular
  3. Marco Frigo

Crédit : La Vuelta