Troisième et dernière étape 100% italienne ce lundi. Voici la présentation de la 3ᵉ étape de La Vuelta 2025.

Fernando Escartin : Étape courte et sinueuse. La montée de deuxième catégorie peut donner lieu à une échappée, au cours de laquelle les coureurs qui ont perdu du temps les premiers jours pourraient jouer un rôle de premier plan. La dernière partie de l’étape se déroulera toujours en montée, ce qui limitera les possibilités des purs sprinters au profit de coureurs plus polyvalents.

Départ fictif : 14 h 20

Arrivée prévisionnelle : 17 h 22

Nos favoris : Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Ben Turner, Orluis Aular.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 25 sur Eurosport 1.