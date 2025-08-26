Le peloton arrive en Espagne avec un CLM par équipe au programme. Voici la présentation de la 5ᵉ étape de La Vuelta 2025.

Fernando Escartin : Un contre-la-montre par équipes très intense pour mettre à l’épreuve la coordination des équipes, qui trouveront dans leurs rouleurs leur meilleur atout. Un circuit très favorable aux spécialistes qui ne laissera aucun répit aux coureurs qui veulent rivaliser pour le classement général.

Premier départ : 16 h 37

Dernière arrivée : 18 h 30

Nos favoris : Visma | Lease a Bike, UAE Team Emirates – XRG, Ineos Grenadiers, Jayco-AlUla, Lidl-Trek.

Comment suivre l’étape ? Dès 16 h 15 sur Eurosport.