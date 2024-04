Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Région Pays de la Loire Tour 2024. Au terme de ce premier jour de course, le Néerlandais s’est imposé au sprint, à la photo finish, devant Jon Aberasturi (Euskatel-Euskadi) et David Dekker (Arkéa-B&B Hotels). À 24 ans, van den Berg décroche une septième victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général.

