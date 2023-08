Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Renewi Tour. Le Néerlandais a profité du marquage entre les favoris et a placé une belle accélération à 1,5 kilomètre de l’arrivée. Teunissen a résisté au retour des poursuivants et signe sa deuxième victoire de la saison le jour de ses 31 ans. Il devance Tim Wellens (UAE Team Emirates) qui prend la deuxième place malgré une crevaison lente. Axel Zingle (Cofidis) prend la troisième place. Wellens s’empare de la tête du classement général.

Watch the thrilling apotheosis of the third stage. @MikeTeunissen is the winner at the Vesten in Geraardsbergen, on his 31st birthday!#RenewiTour pic.twitter.com/ATHMPINVmL

— Renewi Tour (@RenewiTour) August 25, 2023